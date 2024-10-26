Актанышцы доставят в зону СВО мотоцикл, маскировочные сети и защиту от БПЛА

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Жители Актанышского района Татарстана готовятся к отправке шефской помощи участникам специальной военной операции. По просьбе бойцов спонсоры приобрели новый мотоцикл, который отправят на передовую с партией помощи.

Сегодня двери фонда поддержки «Мы вместе», расположенного в молодежном центре «Яшьлек», не закрывались.

Деревни, сельские поселения, предприятия и организации, а также отдельные семьи привозили необходимые продукты питания, белье, теплую одежду, гигиенические принадлежности. Много было и тех, кто приносил денежную помощь. В их числе были и дети, которые переводили заработанные на летних каникулах средства.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Волонтер фонда «Мы вместе» Фирдания Нуруллина рассказала, что от имени ученика 6 «А» класса кадетской школы Ислама было перечислено 500 рублей.

Волонтеры поблагодарили родителей за патриотическое воспитание детей. Также поступают материалы для плетения маскировочных сетей. Распространяя эти материалы по сельским поселениям, жители организуют работы по плетению.

Под руководством активного волонтера группы «Мы вместе» Лилии Гикраминой скоро начнут шить защитные одеяла против дронов. Уже привезли материалы и вырезали первые образцы. Их сошьют индивидуальные предприниматели. Специальные укрытия защищают подразделения от вражеских беспилотников и ночных прицелов. Прочность этого изделия позволяет использовать его и как мобильные носилки.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«Мы работаем вместе с волонтерами из Мензелинского, Высокогорского, Верхнуслонского районов. Еще мы благодарны предпринимателям Аиде и Айгизу Фардиевым, которые занимаются птицеводством. Айгиз всегда звонит, интересуется, какая помощь нужна. И раньше птицефабрика Фардиевых упаковала большое количество мяса в вакуумные упаковки. Деньгами всегда помогают», — заметила Фирдания Нуруллина.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой