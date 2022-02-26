Аксенов: Российские военные ликвидировали дамбу, которая перекрывала подачу воды в Крым

Бетонную дамбу сооруженную в 2014 году в Херсонской области, чтобы перекрыть подачу воды в Крым, ликвидировали специалисты Министерства обороны РФ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

«Наши военные уничтожили построенную нацистами дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал», — пояснил Аксенов.

По его словам, российские военные после начала спецоперации вышли к Херсону в четверг, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал. Ранее Аксенов рассказывал, что воду на полуостров начнуть подавать сразу, как подготовят насосные станции и гидросооружения. Он подчеркнул, что российские вооруженные силы контролируют все узлы канала.

Как сообщил Аксенов, действия по возвращению днепровской воды на полуостров продолжаются.

Утром 24 февраля Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны, в котором сообщил о начале спецоперации в Донбассе. Он подчеркнул, что мероприятия являются самозащитой и направлены на демилитаризацию Украины. Российский лидер отметил, что накануне руководители ДНР и ЛНР обратились за помощью в отражении агрессии Киева.