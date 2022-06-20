Аксенов рассказал об эвакуации 94 человек после удара по буровым «Черноморнефтегаза»

После удара Вооруженных сил Украины по буровым установкам «Черноморнефтегаза» с платформ были эвакуированы 94 человека. Об этом рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«К сожалению, подтверждается информация по 3 раненым и 7 пропавшим без вести. Гарантирую, что их поиски будут продолжаться», — отметил руководитель Крыма. При этом ранее сообщалось о пяти раненых.

Действующие буровые, по словам Аксенова, продолжают охранять 15 военнослужащих.

Сегодня около 8.00 утра ВСУ нанесли ракетный удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». На вышках в момент удара находились 109 человек. Пострадавших ищут с помощью патрульных судов и авиации.

ГУП «Черноморнефтегаз» занимается добычей, распределением и сбытом газа в Крыму. Буровые платформы располагаются неподалеку от острова Змеиный в акватории Черного моря. Добыча газа там началась еще в начале 2010-х годов, после присоединения Крыма к России компания была национализирована властями полуострова. Тогда же страны Запада ввели против нее санкции.