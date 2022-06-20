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В мире
20 июня 2022  15:57
Розалия Заманова

При ударе ВСУ по буровым «Черноморнефтегаза» ранены пять человек

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Пять человек пострадали при ударе Вооруженных сил Украины по буровым вышкам «Черноморнефтегаза». Двое получили ожоги, еще у одного человека осколочное ранение в ногу, передает ТАСС со ссылкой на сенатора от Крыма Ольгу Ковитиди.

«Мы эвакуировали людей, семь человек ищем», — добавила Ковитиди. По ее словам, охрана объектов в Крыму после атаки со стороны Украины на буровые будет усилена, власти сделают «соответствующие выводы».

Крымские депутаты пообещали Украине ответные удары после атаки, а глава полуострова Сергей Аксенов заверил, что благодаря работе ПВО угрозы новых ударов по Крыму. По его данным, в момент удара Вооруженных сил Украины находились 109 человек, 21 из них на данный момент уже эвакуировали.

Напомним, сегодня около 8.00 утра Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Пострадавших ищут с участием патрульных судов и авиации.

#Крым #всу #спецоперация на Украине
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