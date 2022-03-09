Акция бесплатных событий «Культурная Vесна» стартует в Татарстане с Музея ИЗО в Казани

В Татарстане с 10 марта стартует традиционная ежегодная акция бесплатных к посещению событий «Культурная Vесна». В Казани старт эстафете вовлечения горожан и гостей столицы РТ в культурные мероприятия и тренды даст Государственный музей изобразительного искусства РТ (ГМИИ РТ), анонсирует пресс-служба музея.

«В течение двух недель акции учреждения культуры Татарстана будут организовывать лекции, флешмобы, свободные посещения и многое другое. Государственный музей изобразительных искусств РТ 10 марта рад представить своим посетителям мероприятия на каждой из своих площадок: в главном здании (усадьбе Сандецкого), Галерее современного искусства и в Национальной художественной галерее “Хазинэ”», – сообщает Музей ИЗО РТ.

Так, в главном здании (Карла Маркса, 64) пройдут лекции и экскурсии, посвященные большой юбилейной выставке русско-американского художника Николая Фешина, а также презентация книги «Дмитрий Мощевитин. Жизнь и творчество». Галерея современного искусства для самых юных посетителей подготовит мастер-классы, экскурсии по выставке произведений Николая Рериха, а также мастер-класс по искусству не художественному, а сценическому от педагога по движенческой практике танца. В Национальной художественной галерее «Хазинэ» в Казанском Кремле пройдут мастер-классы по кожаной мозаике, обзорные экскурсии по экспозициям и концерт классической музыки.

Все мероприятия «Культурной Vесны», а также посещение выставок без участия в них бесплатные, акцентирует Музей ИЗО РТ. Кроме того, напомним, весь март Национальная художественная галерея «Хазинэ» принимает посетителей всех категорий без оплаты входного билета – в поддержку позитивного созидательного духа.

Расписание лекций, мастер-классов, экскурсий и концертов в филиалах ГМИИ РТ доступно на сайте музея. Предварительная запись не требуется для посещения мероприятий в главном здании и Галерее современного искусства, а вот для участия в мастер-классах в галерее «Хазинэ» нужно предварительно записаться, отмечают в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

«Культурную Vесну» по всей республике, по информации Министерства культуры РТ, составят 100 мероприятий в форматах онлайн и офлайн. В их числе концерт Государственного оркестра народных инструментов РТ, спектакль «Театр&Музыка. Яхин», выставка в Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ, концерт филармонического джаз-оркестра, иммерсивная экскурсия «Наедине с историей». Бесплатные мероприятия в учреждениях культуры будут проходить с 10 по 25 марта. Их график доступен по ссылке.