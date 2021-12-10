Неназванный коллекционер и выставка в Академии художеств: громкий вернисаж-юбилей Фешина

Фото: Михаил Захаров

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, банкир-коллекционер Валерий Сорокин и многочисленные представители бомонда Казани поспешили в числе первых увидеть приуроченную к 140-летию уроженца Казани —художника Николая Фешина выставку в Музее ИЗО РТ. Главным событием вернисажа стало присутствие масштабного полотна «Капустница», которое ради выставки в Казани впервые вывезли из Музея Российской академии художеств в Санкт-Петербурге. По приезде его едва смогли пронести через парадные двери республиканского ГМИИ.

Фото: © Михаил Захаров

Однако в создании юбилейной экспозиции, а всего на ней представлено более 200 работ, включая скульптуру и эскизы, приняли участие не только Музей ИЗО РТ, где хранится наиболее многочисленная коллекция работ Фешина, и Музей Российской Академии художеств, который помимо «Капустницы» предоставил еще пять картин. Также «скинулись шедеврами» Государственный Русский музей из Санкт-Петербурга и оставшийся изначально неназванным, но отблагодаренный во всеуслышание на открытии выставки коллекционер — они представили по пять произведений.

Фото: © Михаил Захаров

«Возвращение произведений, которые были написаны здесь, произошло благодаря частному казанскому коллекционеру. Работы, которые здесь представлены, ни мало ни много, всего пять, вернулись в Казань. Да, они не в музее, но они в Казани — это тоже дорогого стоит. Я рада поприветствовать частного коллекционера, который остался инкогнито. С огромной благодарностью мгновенно привез эти работы, и они украсили залы. Это просто восторг! Девочка одна с красным бантом чего стоит. Остановитесь, вдохните этот аромат детства, молодости и не думайте о том, что с ней стало дальше, вот она здесь и сейчас», — обратилась к гостям вернисажа директор Музея ИЗО РТ Розалия Нургалеева.

Фото: © Михаил Захаров

К юбилею Николая Фешина, который после Октябрьской революции эмигрировал в Соединенные Штаты, благодаря чему получил широкую мировую известность, но при этом до конца жизни хотел навестить родину, музейщики подготовили максимально полный каталог произведений живописца. Издание объединит фотоизображения из коллекций 27 государственных музеев и более 12 частных собраний. На вернисаже можно было увидеть цифровой вариант 460-страничного каталога, который выйдет на бумажном носителе в январе. По словам заместителя директора ГМИИ РТ по научному обеспечению и издательской деятельности Дины Хисамовой, издание станет новым словом в науке о Фешине.

Фото: © Михаил Захаров

«Я считаю, что Николай Иванович Фешин — фактически основоположник нашей особенной казанской художественной школы. И особенность ее — консенсус, своего рода соглашение. Соглашение между традиционной школой реализма и между теми новыми веяниями, которые были в начале ХХ века в европейском искусстве. Импрессионизм, который по сути своей — искусство трансляции впечатления, присутствует в этих, в принципе, традиционных реалистичных работах человека, который является воспитанником традиционной школы реализма. Первое, что бросается в глаза, будем ли мы смотреть на „Беспризорника“, будем ли мы смотреть на „Капустницу“, на „Обливание“ либо на „Бойню“, на потрясающий портрет отца, — это эмоции, это тот эмоциональный удар, который неизбежно настигает любого человека, который с открытым сердцем и взглядом пытается прочесть впечатления автора в момент написания той или иной работы. Хочу всем пожелать, чтобы прохождение от картины к картине или от полотна к полотну оставляло самое главное желание — наполнять свою жизнь яркими, позитивными эмоциями. Чтобы в преддверии Нового года мы не боялись отправляться в потрясающий путь познания мира прекрасного, мира искусства. Это именно то, что нас навсегда будет вакцинировать от коронавируса нашей души», — подчеркнула министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Фото: © Михаил Захаров

Представитель Русского музея Галина Кречина заметила, что открывать выставки в других городах крайне приятно. У Фешина, добавила она, несмотря ни на что, была счастливая творческая судьба. По ее словам, «это глыба мирового уровня».

Фото: © Михаил Захаров

«За два года я вижу впервые такое количество людей на открытии выставки. Желаю всем посмотреть ее с удовольствием, сказать друзьям, знакомым. Порадуйтесь, посмейтесь, похихихайте — над теми дамами, над этими… И еще на Рериха приходите», — задорно сказала Кречина.

Фото: © Михаил Захаров

Фешин всегда, с 1958 года, когда в Советском Союзе стало можно показывать художников-эмигрантов, несет в себе сенсацию, акцентировала одна из ведущих экспертов по творчеству художника Галина Тулузакова. Он был человеком, страстно влюбленным в живопись, для которого не существовало ничего, кроме работы.

Фото: © Михаил Захаров

«Он биение жизни переводил в пульсацию живописи. Каждая его картина чрезвычайно витальна. Это та витальность, это те эмоции, которые в нас пробуждает искусство. Я счастлива за нас всех, что мы имеем возможность всё это пережить», — подытожила она.

Фото: © Михаил Захаров

Еще одна приятная новость, связанная с юбилеем Николая Фешина, — во второй половине 2022 года коллекция работ живописца из фондов Музея ИЗО РТ будет представлена в здании Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств (РАХ) в Санкт-Петербурге. О соответствующей договоренности рассказала Розалия Нургалеева.

Фото: © Михаил Захаров

В Музее ИЗО РТ выставка «Николай Фешин. К 140-летию со дня рождения» будет открыта до 22 марта. В VR-зале Галереи современного искусства Музея ИЗО РТ транслируется биографическая медиаинсталляция о Фешине, созданная студией Abau.