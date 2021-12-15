Русский музей привез в Казань 68 работ Николая Рериха

В Галерее современного искусства Музея ИЗО РТ на базе центра Русского музея в Казани открылась выставка Николая Рериха. В столицу РТ из Санкт-Петербурга привезли 68 работ — масштабных панно, небольших эскизов и картин различного формата. Подарку от Северной столицы казанцы и гости города смогут радоваться в течение трех месяцев, затем картины вернутся в Русский музей.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Энергетика этих полотен заслуживает не только того, чтобы подпитывать большое количество людей, но и, безусловно, получать обратную энергию восхищения, осмысления, со стороны благодарных поклонников. Я уверена, что пандемия при всех ее негативных последствиях была толчком, чтобы мы все задумались над тем, что остается после нас — об истинных ценностях. Хочется нам всем пожелать, чтобы у нас было время созерцать, останавливаться и оглядеться, чтобы сделать правильный выбор, куда идти», — сказала на открытии выставки министр культуры РТ Ирада Аюпова.

В приветственном слове к первым посетителям проекта она отметила, что если бы Николай Рерих не написал ни одной картины, он был бы известен на весь мир искусства как создатель пакта о защите культурный ценностей в случае вооруженного конфликта.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Творения Рериха заняли второй и третий этажи Галереи. Компанию им составили предметы декоративно-прикладного искусства, редкие издания и документы из фондов Национального музея РТ, Этнографического музея КФУ, отдела редких книг и рукописей научной библиотеки КФУ и принимающей стороны выставочного проекта — Музея ИЗО РТ. Среди них, например, есть первое издание о путешествии Рериха по стране, начатом им из Казани, мини-альбом с записями Николая Рериха об археологических раскопках курганов, в которых он участвовал, предмет эпохи — резной ковш-скопкарь рубежа XIX-XX веков и т.д.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«До Казани мы привозили выставку работ Николая Рериха в Ярославль и в Саранск. Был Рерих и в Казани лет восемь назад, но в таком виде выставка проводится впервые, мы никогда выставки не повторяем. А Рерих всегда пользуется популярностью. Для нас особенно важно, чтобы возраст посетителей был достаточно молодым — диалог, который мы ведем с молодежью, для нас чрезвычайно важен, значение его переоценить невозможно, — рассказала ИА «Татар-информ» заместитель генерального директора Русского музея Анна Цветкова.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Она особо отметила медиаинсталляцию, созданную студией Abau на основе картин Николая Рериха, сеансы с ее трансляцией будут проходить каждый час в двухсветном пространстве Галереи современного искусства — между третьим и вторым этажами.

«Рерих — тот художник, который позволяет такого рода эксперименты делать. Есть произведения художников, которые несут сакральный характер, делать мультимедиа с ними очень сложно, потому что можно потерять смысл, можно упростить. На мой взгляд, в данном случае это даже расширение пространства, потому что Рерих неоднозначный художник, над которым можно думать и каждый свой смысл вкладывает в его работы, каждый по-своему его интерпретирует. Интермедиа стала дополнением очень гармоничным и уместным. Я уверена, что эта программа будет пользоваться популярностью: она создавалась молодыми ребятами, любителями искусств, те приемы и формат, в котором она создана, я думаю, будет понятен и всем. Надеюсь, что аудитория не ограничится молодежью, что люди взрослые заинтересуются этим и примут. Самое простое — критиковать, говорить, как это можно, замахнулись на святое», — сказала Анна Цветкова.

Казанская Галерея современного искусства, отметила она, находится даже в более выгодном положении, чем обладатель коллекции полотен Рериха Русский музей по возможности использовать в выставочных проектах мультимедийные инсталляции.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Русский музей имеет собственный центр мультимедиа, где представляются подобного рода проекты и программы, мы используем мультимедиа при экспонировании работ и в наших пространствах. Единственная сложность заключается в том, что мы располагаемся во дворцовых интерьерах. Наш комплекс — архитектурный особо ценный памятник, приспособить такой под мультимедиа труднее. Здесь вы просто счастливые люди, что есть такая возможность», — подчеркнула собеседница.

Медиаинсталляция отличается от созданных ранее студией Abau цифровых визуализаций «Павел Филонов» и «Фешин». Каждый из посетителей сможет взаимодействовать с новым мультимедиа студии — например, управлять облаками с картин Рериха своими руками и телом. Профессиональный хореограф на вернисаже демонстрировала, как это работает: во время трансляции посетитель сможет встать в заданную точку на третьем этаже, чтобы его «видел» компьютер, затем нужно совершать движения, которые отражаются изображением. Или, нажимая на определенные клавиши, можно воздействовать и на звук, и на изображения.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Выставка подразумевает также отдельную образовательную программу. Каждую субботу в 12.00 при участии Международного центра Рерихов (Москва) и Региональной общественной организации «Татарстанское рериховское культурное объединение» для зрителей будет проходить лекторий «Держава Рериха». 15 декабря в 18:30 состоится бесплатная лекция архитектора, преподавателя кафедры архитектуры МИИГАиК, аспиранта МАРХИ и исследователя истории архитектуры начала ХХ века Сергея Колузакова «Николай Рерих и Алексей Щусев. Творческий союз художника и архитектора».