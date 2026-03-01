«Ак Барс» в гостях встретится с челябинским «Трактором»

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» сегодня встретится в гостях с челябинским «Трактором». Игра пройдет в столице Южного Урала, она начнется в 14.00 по московскому времени.

После 60 матчей казанцы с 82 очками занимают третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Челябинцы в 59 встречах заработали 63 очка, они находятся на шестой позиции в турнирной таблице Востока.

В рамках чемпионатов КХЛ соперники провели между собой 74 матча. У «Ак Барса» 46 побед, в том числе восемь в овертайме и пять по буллитам. На счету «Трактора» 28 побед, из которых четыре в овертайме и пять по буллитам. Разница шайб составляет 152:211 в пользу клуба из столицы Татарстана.

При этом в текущем сезоне «регулярки» команды встречались трижды: «Ак Барс» одержал две победы (5:3 и 3:2) и потерпел одно поражение – правда, разгромное (0:4).

Пресс-служба казанской команды замечает, что «Трактор» входит в антитоп по числу шайб, пропущенных в пустые ворота (их девять). Хуже этот статистический показатель только у екатеринбургского «Автомобилиста» (десять).