На главную ТИ-Спорт 4 февраля 2026 19:20

«Трактор» разгромил «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Фото: ak-bars.ru

«Трактор» добыл разгромную победу над «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Челябинске завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев команды.

В составе уральской команды голами отметились Григорий Дронов, Виталий Кравцов, также дубль на свой счет записал нападающий Михаил Горюнов-Рольгизер.

Следующую встречу казанский клуб проведет 12 февраля против «Торпедо» в «Татнефть-Арене». После 53 матчей с 73 очками «Ак Барс» занимает третье место в таблице Восточной конференции.

#ХК Ак барс #ХК Трактор
