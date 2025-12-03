news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 3 декабря 2025 21:21

«Ак Барс» одержал третью победу в домашней серии над «Трактором»

Читайте нас в
Телеграм
«Ак Барс» одержал третью победу в домашней серии над «Трактором»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ак Барс» победил «Трактор» (5:3) в Казани в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Счет в этом матче на 5 минуте второго периода открыли гости. Голами в ворота казанцев отличился бывший игрок «Ак Барса» Егор Коршков, а также Арсений Коромыслов и Андрей Никонов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В составе хозяев отметились: Александр Барабанов, Никита Дыняк, Митчелл Миллер и Никита Лямкин и Дмитрий Яшкин.

По итогам 34 игр «Ак Барс» находится на втором месте с 47 очками на «Востоке» турнирной таблицы КХЛ. «Трактор» на 6 месте с 35 очками. У лидера чемпионата «Металлурга» - 52 очка.

Ближайшую встречу «Ак Барс» проведет в Уфе против «Салавата Юлаева» 5 декабря. Начало встречи в 17:00 мск.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#ХК Ак барс #ХК Трактор #кхл
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Главе КАМАЗа Сергею Когогину присвоено звание Героя Труда РФ

Главе КАМАЗа Сергею Когогину присвоено звание Героя Труда РФ

2 декабря 2025
Минниханов поздравил татарстанцев с 125-летием Салиха Сайдашева

Минниханов поздравил татарстанцев с 125-летием Салиха Сайдашева

3 декабря 2025