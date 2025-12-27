«Ак Барс» победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» со счетом 3:2 победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Голами в составе казанской команды отметились Александр Хмелевский, Алексей Пустозеров и Илья Сафонов.

У «Трактора» шайбы забросили защитник Григорий Дронов и нападающий Джошуа Ливо.

Следующий матч «Ак Барс» проведет против «Северстали» 30 декабря. Казанский клуб продолжает пребывать на втором месте в таблице Восточной конференции после 40 матчей регулярного чемпионата.