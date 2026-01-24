«Ак Барс» у себя дома проиграл «Сибири» в серии буллитов

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» в домашнем матче на «Татнефть Арене» уступил «Сибири» из Новосибирска со счетом 2:3 (Б). Овертайм не выявил победителя, исход игры решила серия буллитов. Победная серия казанцев, состоявшая из четырех встреч, прервана.

Первую шайбу на 9-й минуте игры забросил в ворота гостей форвард казанцев Кирилл Семенов. Хозяева весь первый период лидировали по числу бросков в створ, но забить сумели только один раз.

Во втором периоде другой нападающий, Дмитрий Кателевский, голом на 35-й минуте на очень короткое время удвоил преимущество «Ак Барса».

Но совсем скоро команде Ярослава Люзенкова улыбнулась удача. На 36-й минуте шайбу забросил защитник «Сибири» Тимур Ахияров, а на 37-й – его коллега по команде, нападающий Антон Косолапов, сравнял счет.

Весь третий период подопечные Анвара Гатиятулина энергично атаковали гостей, но так и не смогли преодолеть защиту голкипера «Сибири» Михаила Бердина, перешедшего в конце прошлого года из «Ак Барса».

В овертайме команды не сумели изменить счет, и исход встречи определился в серии буллитов. Победную шайбу ровно через 65 минут с начала матча забросил канадский нападающий новосибирцев Скотт Уилсон.

Михаил Бердин отразил 39 из 41 броска и взял три из трех буллитов. Вратарь казанцев Тимур Билялов смог отразить 14 из 16 бросков и взять один из двух буллитов.

В рамках чемпионатов КХЛ соперники провели между собой 55 матчей. «Ак Барс» одержал 32 победы, в том числе пять в овертайме и три по буллитам. На счету «Сибири» теперь 23 выигрыша, из них пять – в овертайме и два – по буллитам. Общая разница шайб составляет 152:134 в пользу казанского клуба.

При этом казанцы не могут переломить тренд и обыграть «Сибирь» на собственной площадке уже восемь матчей подряд. Последний раз домашнюю победу над новосибирцами клуб из столицы Татарстана одержал 30 октября 2020 года со счетом 5:3.

Несмотря на сегодняшнее поражение, «Ак Барс» сохранил вторую позицию в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды после 50 игр – 68 очков. Следующий матч казанцы проведут опять-таки дома: 28 января они сыграют с «Салаватом Юлаевым».

«Ак Барс» (Казань) – «Сибирь» (Новосибирск) – 2:3 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1).