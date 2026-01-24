«Ак Барс» сегодня сыграет с «Сибирью»

Фото: ak-bars.ru

Хоккейный клуб «Ак Барс» проведет домашний матч против новосибирской «Сибири» сегодня в «Татнефть Арене». Начало встречи запланировано на 17:00.

«Ак Барс» идет вторым на Востоке, имея в активе 68 очков после 49 встреч при разнице шайб 149:116. 21 января казанская команда завершила дальневосточный выезд победой над «Адмиралом» – 4:1. Голы забили Алексей Пустозеров, Митчелл Миллер, Семен Терехов и Кирилл Семенов.

«Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. После 49 матчей команда набрала 43 очка, разница заброшенных и пропущенных шайб составляет 109:155.

22 января новосибирцы продолжили выездную серию матчем в Магнитогорске, где обыграли «Металлург» со счетом 2:1. Шайбы в составе «Сибири» забросили Илья Талалуев и Антон Косолапов.

В рамках Фонбет чемпионатов КХЛ соперники провели между собой 54 матча. «Ак Барс» одержал 32 победы, в том числе пять в овертайме и три по буллитам. На счету «Сибири» 22 выигрыша, из них пять – в овертайме и один – по буллитам. Общая разница шайб составляет 150:131 в пользу казанского клуба.

Последняя очная встреча команд состоялась 16 октября в Новосибирске и завершилась победой «Ак Барса» со счетом 4:1. При этом казанцы не могут обыграть «Сибирь» на своей площадке уже семь матчей подряд – последняя домашняя победа датируется 30 октября 2020 года, когда «Ак Барс» выиграл со счетом 5:3.