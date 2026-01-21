Рекорд Миллера, протест Яшкина и прорыв Терехова: чем запомнился «Ак Барс» на выезде

«Ак Барс» достойно преодолел один из самых сложных выездов в регулярном чемпионате и везет домой максимальное количество очков с четырех матчей на Дальнем Востоке. Как татарстанцы преодолели смену часовых поясов, кто удивил, а кто разочаровал - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Татарстанцы везут домой восемь очков с дальневосточного выезда

«Ак Барс» увозит в Казань восемь очков с Дальнего Востока. В трех встречах из четырех казанцы одержали победу с разницей в три шайбы. Перед отъездом казанцы, предвкушая командировку, признавали, что она будет одной из самых тяжелых в графике. Особенно учитывая, что «Амур» и «Адмирал» пользуются преимуществом своей площадки за счет расстояния, которое приходится преодолевать командам КХЛ длиною в одну треть суток.

Смена часовых поясов – не единственная причина, по которой матчи с дальневосточниками у них дома складываются непросто. По статистика и «Амур» и «Адмирал» играют на выезде хуже, поэтому в домашних играх у них особый настрой и большое желание реабилитироваться перед своими болельщиками. В этот свой приезд «Ак Барс» ни «Амуру», ни «Адмиралу» такого шанса не предоставил. Видимо поражение от соседей из Нижнекамска (2:0) в последней домашней встрече добавило казанцам спортивной злости перед выездом на Дальний Восток.

После четырех выигранных матчей подопечные Анвара Гатиятулина обеспечили себе небольшой отрыв от «Авангарда» и идут на втором месте с 68 очками на «Востоке» в турнирной таблице КХЛ. Дома казанцам предстоит серия из трех матчей против «Сибири», «Салавата Юлаева» и «Нефтехимика». Сегодня татарстанцы уже отправятся обратно чартером в Казань.

Фото: ak-bars.ru

Клубный рекорд Миллера и первый «сухарь» Арефьева в сезоне

После первого матча с «Адмиралом» во Владивостоке Анвар Гатиятулин заявил - «шестой день живем без солнца», имея ввиду, что многие команды, прибывая а Дальний Восток, живут по московскому времени. И это, конечно усложняет как процесс подготовки, так и игр. Ранние матчи (в 10:00 мск - в выходные и в 12:30 мск – по будням) немного непривычны для графика спортсменов.

Во время дальневосточного выезда порадовала индивидуальная статистика отдельных игроков. Александр Барабанов отметился голами в трех подряд матчах, забив четыре шайбы и отдав две голевые передачи. Илья Карпухин заработал 4 очка, оформив 2+2 в двух встречах из четырех. Кирилл Семенов провел три из четырех гостевых игр на Дальнем Востоке и отличился лишь в последнем матча – аж четырьмя очками. Он трижды ассистировал и забил победную шайбу «Адмиралу». Митчелл Миллер обновил клубный рекорд по снайперскому рекорду среди защитников «Ак Барса», забив свою 14-ю шайбу.

В очередной раз порадовал своей выдержкой Максим Арефьев, защищавший ворота казанцев во втором гостевом мачте против «Амура». 22-летний голкипер оформил первый «сухарь» в сезоне, отстояв все 60 минут «на ноль» и продемонстрировал стопроцентную надежность в этой встрече. После встречи Анвар Гатиятулин в очередной раз отметил игру молодого воротчика.

«Максим проходит новый этап в карьере, отмечу его прогресс и отношение к работе в тренировочном процессе. Надо продолжать в том же духе, чтобы приходили уверенность и опыт», - приводит слова Гатиятулина пресс-служба клуба.

Фото: ak-bars.ru

Дальневосточный выезд пошел на пользу игрокам ротации

Удивили и игроки, не так часто попадающие в нынешнем сезоне в обойму татарстанской команды. Семен Терехов отыграл в четырех матчах и забил три шайбы. Алексей Пустозерова заработал 3 (2+1) очка. Также шайбой отметился Радэль Замалтдинов. Анвар Гатиятулин отметил настрой и состояние игроков во время матчей на Дальнем Востоке и заявил, что все они правильно реагируют на ротацию и принцип работы тренерского штаба в команде.

«Отмечу и Радэля Замалтдинова, Алексея Пустозерова и Артемия Князева. А до них в такой же ситуации был Семён Терехов. Ребята правильно реагируют, работают, добавляют. Видно, что они готовы конкурировать за место в составе», - отозвался Гатиятулин.

Вместо травмированного Михаила Фисенко из альметьевского «Нефтяника» впервые в этом сезоне на дальневосточный выезд был вызван 24-летний нападающий Денис Комков. Напомним, что в КХЛ и за казанцев Комков дебютировал еще в сезоне-2020/21. В прошлом году у него был реальный шанс проявить себя в КХЛ, где он провел 31 матч в регулярном чемпионате и отметился двумя шайбами и двумя передачами.

В нынешнем сезоне Комков вновь получил эту возможность от штаба Анвара Гатиятулина, но ни в одной из дальневосточных игр результативным действием не отметился. Зато на уровне ВХЛ его дела обстоят гораздо лучше. В активе Комкова за «Нефтяник» 20 (9+11) очков в 40 матчах.

Фото: ak-bars.ru

Протест Яшкина и претензии Гатиятулина

Правда не совсем с ротационной политикой согласен один из лидеров нападения Дмитрий Яшкин. Он не принимал участие в двух последних матчах. Кроме того, появились слухи о возможном уходе 32-летнего форварда из «Ак Барса». На предыдущей пресс-конференции ситуацию с ним так и не удалось прояснить. Анвар Гатиятулин лишь заявил, что принцип определения состава по отношению ко всем игрокам в штабе одинаков, а вопросы обмена и контрактов – прерогатива менеджмента клуба.

При этом на следующий день Яшкин отписался от соцсетей «Ак Барса» и подписался на московское «Динамо». Этот инсайд сразу подхватили все региональные СМИ. После этого пресс-служба клуба выложила в свой телеграм-канал видео-онлайн с участием Дмитрия, который раздавал автографы местным болельщикам на арене во Владивостоке после тренировки. А вечером того же дня Яшкина снова увидели в числе подписчиков казанского клуба. Понятно, что ситуация может быть и не заслуживает столь пристального внимания, но в современном цифровом времени такие «отписки» зачастую кое-что означают.

При этом во время последнего общения наставника казанцев с журналистами Гатиятулин сослался на отсутствие у Яшкина оптимальной физической формы после декабрьской паузы, а возможные варианты с обменом комментировать отказался. До окончания дедлайна КХЛ осталось 4 дня, так что вполне возможно, что какие-то изменения последуют и в составе татарстанского клуба.