Михаил Бердин покинул «Ак Барс»

Фото: ak-bars.ru

Голкипер Михаил Бердин перешел из «Ак Барса» в «Сибирь» взамен на денежную компенсацию. Об этом вчера вечером после игры с «Салаватом Юлаевым» объявила пресс-служба клуба.

Напомним, Бердин пополнил казанский клуб перед сезоном 2025/26. На счету 27-летнего вратаря за «Ак Барс» 13 проведенных встреч, в которых он пропустил 26 шайб, и ни одного «сухого» матча при 89,6% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,56.

Ранее голкипер выступал в «Авангарде», «Сочи» и СКА. В общей сложности на счету голкипера в КХЛ 107 игр при ОБ 91,2% и КН 2,96.