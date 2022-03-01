«Ак Барс» презентовал форму с обновленным логотипом на сезон 2022/23

«Ак Барс» представил форму с обновленной эмблемой, в которой команда будет выступать в сезоне 2022/23.

Фото: © ak-bars.ru

Изменений в новом джерси барсов коснулись области в районе плеч: на них появились обновленные эмблемы.

Фото: © ak-bars.ru

А также различные незаметные места, такие как номера: там добавились альтернативные логотипы в виде кошачьих лапок.

Фото: © ak-bars.ru

Стоит отметить, что плей-офф этого сезона команда завершит с нынешним логотипом от 1995 года, а с обновленной эмблемой начнет выступать, начиная со следующего.

Фото: © ak-bars.ru

Напомним, в первом раунде Кубка Гагарина «Ак Барс» сыграет против омского «Авангарда». Первые игры четвертьфинала Востока состоятся 2 и 4 марта в Казани.



Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» приводила речь Рустама Минниханова на встрече с хоккеистами «Ак Барса». А также опубликовала большой материал об открытой тренировке и пресс-конференции «Ак Барса», которая прошла накануне.