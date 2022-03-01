«Гордость и бренд Татарстана»: Минниханов встретился с «Ак Барсом» перед стартом плей-офф

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к тренерам и игрокам «Ак Барса» перед стартом серии плей-офф с омским «Авангардом» на встрече с командой, которая прошла сегодня в «Татнефть Арене».

«Я хотел бы сказать, что наша команда "Ак Барс" — это гордость и некий бренд нашей республики. В непростых условиях чемпионат шел из-за пандемии, были разные сложности. Но, тем не менее, вы показали достойную, атакующую и интересную игру. Впереди у нас плей-офф. Понятно, что эти игры простыми не бывают, и все хотят выиграть, но потенциал нашей команды высок», — передает слова Минниханова корреспондент ИА «Татар-информ» с места событий.

Также глава Татарстана напомнил о поражении «Ак Барса» в финале плей-офф Восточной конференции КХЛ против омского «Авангарда» и призвал казанских хоккеистов взять реванш.

«Тем более, есть еще должок за прошлый год (перед «Авангардом» - прим. Т-и). В прошлом году было такое испытание, что немножко нам не хватило. Но все равно большие молодцы, какие бы вы ни были. Вы команда нашей республики. И у нас другого пути нет, мы будем болеть за вас», — заявил Минниханов.

Также он пожелал хоккеистам обойтись без болезней и травм и выразил надежду на объективное судейство матчей.

«У нас достойная команда, и есть все шансы выйти на самый высокий пьедестал. И тренерский состав. Но самое главное — наш президент клуба Наиль Ульфатович Маганов. Любые ваши пожелания и нужды будут решаться. Все мы будем радоваться вместе с вами и болельщиками нашим победам и сопереживать потерям», — сказал Минниханов.

Также он подчеркнул, что в нынешней ситуации не хватает позитивных эмоций и призвал игроков «Ак Барса» показать красивый и профессиональный хоккей.

Напомним, что первый матч серии «Ак Барс» - «Авангард» пройдет в Казани завтра. Начало игры в 19:30 по московскому времени.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» публиковала большой материал об открытой тренировке и пресс-конференции «Ак Барса», которая прошла накануне.