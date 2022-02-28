Квартальнов под прицелом далеко не думает: о чем говорят в «Ак Барсе» перед плей-офф

Завтра стартует розыгрыш Кубка Гагарина. А 2 марта «Ак Барс» сыграет первый матч серии с омским «Авангардом». Сегодня в «Татнефть-Арене» прошла открытая тренировка и пресс-конференция главного тренера команды Дмитрия Квартальнова и лидеров «Ак Барса». О чем говорили перед стартом плей-офф – читайте в материале спортивной редакции ИА «Татар-информ».

Перед стартом плей-офф Дмитрий Квартальнов и лидеры «Ак Барса» дали пресс-конференцию Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

3 сезона без Кубка Гагарина: «Как бы ни был успешен в регулярном чемпионате, результат в плей-офф перечеркивает все»

Главный лейтмотив всего сказанного, что «Ак Барс» со времен предпоследнего сезона Зинэтулы Билялетдинова в Казани не брал Кубок Гагарина. И это при том, что именно «барсы» до сих пор являются самым титулованным клубом КХЛ по количеству главных трофеев. Нынешний капитан «Ак Барса» Данис Зарипов приложил свою клюшку к каждому из трех Кубков Гагарина в музее казанского клуба. И именно он повысил сегодня градус ожиданий от команды Квартальнова.

- Как бы ты ни был успешен в регулярном чемпионате, результат в плей-офф перечеркивает все остальное. Есть особая мотивация на этот плей-офф, заряженность, они толкают вперёд, к командному результату. Понимаю, что не покажу той статистики, которая была пять лет назад, но моя цель – сделать командный результат, принесли пользу на льду, а в раздевалке сплотить ребят настолько, что если кто-то допустит ошибку – другой подстрахует.

То, что «Ак Барс» три сезона не выигрывал Кубок Гагарина – это основная причина моей заряженности на результат. Стараюсь перенести это на ребят, чтобы они осознавали, что находятся в клубе, который должен регулярно выигрывать Кубок Гагарина, - сказал Данис Зарипов во время общения со СМИ.

Данис Зарипов: «То, что «Ак Барс» три сезона не выигрывал Кубок Гагарина – это основная причина моей заряженности на результат» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Последний шанс Дмитрия Квартальнова в Казани

Если и в текущем розыгрыше Кубка Гагарина у Квартальнова не получится, то количество лет «Ак Барса» без трофеев вырастет до четырех. В среде болельщиков, СМИ и хоккейных экспертов бытует довольно распространенное мнение, что Дмитрий Квартальнов не подходит командам, которые претендуют на Кубок Гагарина. Разжевывать статистику подробно мы не будем, но простой факт состоит в том, что работая с ЦСКА, «Локомотивом» и «Ак Барсом» (топ-клубами КХЛ) у нынешнего наставника казанцев главного трофея пока так и не случилось.

И тут важно заметить, что контракт Квартальнова с «Ак Барсом» истекает по завершению текущего сезона. И многие расценивают стартующий завтра плей-офф не только последним шансом этого специалиста в «Ак Барсе», но и заключительным шансом поработать в клубах, претендующих на победу в плей-офф КХЛ. Такое давление выдержит не каждый, но Квартальнов заверил, что привык работать в таких условиях.

– Работая в таких больших командах, как «Ак Барс», ты всегда испытываешь давление, находишься под прицелом. Готовишь команду, делаешь то, что считаешь нужным. Прекрасно понимаем, что все участники плей-офф хотят выиграть Кубок Гагарина и все ждут успеха в Казани. Я привык к этому давлению, справляюсь с ним, - заявил специалист.

Если и в текущем розыгрыше Кубка Гагарина у Квартальнова не получится, то количество лет «Ак Барса» без трофеев вырастет до четырех Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Разогревочная» серия с «Торпедо» не чета битве с «ястребами» в первом раунде

Но добиться результата в этом сезоне будет сложнее, чем в прошлом, когда «Ак Барс» проиграл в финальной серии Востока «Авангарду». Прежде всего, прошлую «регулярку» «барсы» завершились лидерами конференции, тогда как нынешний сезон лишь на четвертом месте. А главное в последствиях итогового места казанцев в таблице – «Ак Барс» уже в первом раунде сыграет со своим обидчиком по прошлому сезону и, на минуточку, действующим обладателем Кубка Гагарина – омским «Авангардом». В прошлом сезоне у казанцев была «разогревочная» серии с нижегородским «Торпедо», а начинать плей-офф серии с «ястребами» - совсем другая история.

Тем более, победитель этой серии во втором раунде схлестнется с самой стабильной командой текущего сезона магнитогорским «Металлургом», который одержал три из четырех побед над «Ак Барсом» в завершившемся регулярном чемпионате.

Впрочем, до «Металлурга» надо еще пройти «Авангард», а результат этой серии на данный момент представляется абсолютно непредсказуемым. Даже Дмитрий Квартальнов, отвечая на вопросы корреспондента ИА «Татар-информ», дал понять, что победителя определят нюансы.

– Думаю, нас ждет интересная серия, она и в прошлом году была такой. Мы знакомы с игрой «Авангарда», они знают нас. Единственный нюанс – плей-офф начинается сразу после большого перерыва. Да, провели контрольные матчи, но там накал не тот. Здесь должна и удача присутствовать, роль вратарей будет очень большой. Нюансов много – что-то они делают лучше, что-то мы. Жду интересную серию.

– Какую минимальную задачу лично для себя вы ставите в плей-офф?

– Мы никогда не думаем так далеко. Нас ждет серьезный соперник, мы к нему готовимся. Сейчас нас волнует «Авангард», а ставить максимальную или минимальную задачу – не правильно. Мы уже забыли о прошлой серии, мы же не будем каждый год вспоминать об отмщении. Мы сделали выводы из той серии, посмотрели какие-то моменты, где у нас что-то не получилось. Всё было по чуть-чуть.

Мы поменяли игру, в каких-то моментах действуем иначе. Понимаем, какой набрали состав, причём полностью собрали его к 27 декабря, подольше собирали команду. Ещё раз скажу – с первого вбрасывания начнётся интересная игра, - заявил Квартальнов.

Дмитрий Квартальнов: «Нас ждет серьезный соперник, мы к нему готовимся. Сейчас нас волнует «Авангард», а ставить максимальную или минимальную задачу – не правильно» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Черная метка «барсам» из Канады: Боб Хартли побеждал, и Билялетдинова, и Квартальнова

Нынешний плей-офф подведет некие итоги трех сезонов «Ак Барса» со времен завершения эпохи Зинэтулы Билялетдинова. Казанцы уже на первой стадии столкнуться с серьезным соперником. Боб Хартли в последнее время регулярно обыгрывает «Ак Барс» в плей-офф. В сезоне 2018/2019 досталось еще команде Билялетдинова, а в прошлом сезоне пострадал и Квартальнов. Данис Зарипов уверен, что команда Боба Хартли не изменилась.

- Он держит свою систему. Он подобрал рабочих ребят, которые выполняют его установки, не жалея себя. Практически ни в чем не изменился «Авангард». Да, они закончили регулярку не на самом высоком месте, но посмотрим, как все сложится. Мы готовы выходить и побеждать. Остальные детали раскрывать не буду.

– Чего в прошлом сезоне не хватило «Ак Барсу» для победы в серии?

– Победа в плей-офф создаётся из мелочей. Мелкие ошибки, незаметные стороннему человеку, приводят к пропущенным шайбам. В прошлом году так и произошло. В полуфинал попадают команды, которые допускают меньше ошибок на льду, так и сложилось. Дальше прошли те, кто меньше ошибался. Последний гол в овертайме – игроку в средней зоне надо было давить, а он побежал на смену. Тут же разворот, атака, гол. В этом году постараемся всё сделать идеально, даст Бог – получится, - сказал Зарипов.

В общем, первые матчи серии уже дадут нам предварительное понимание, ждать ли «Ак Барс» во втором раунде Кубка Гагарина. Ясно одно – нынешний плей-офф или откроет новую эпоху уже Квартальнова в Казани или закроет ее на полуслове.