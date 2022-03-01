«Ак Барс» представил новый логотип: клуб сменил эмблему впервые с 1995 года

«Ак Барс» впервые за 27 лет начнет хоккейный сезон с новым логотипом. Казанский клуб представил новую эмблему и фирменный стиль, разработанные известной дизайн-студией Quberten.

Встречайте белого барса. Новый логотип выполнен в традиционных клубных цветах (зелёный, белый, красный) с добавлением серого оттенка, как у природного окраса снежных барсов. Щит − традиционный для культуры Татарстана тюльпан

👉 https://t.co/tUsMXC7qs3 pic.twitter.com/Zd4cd1XozL — ХК Ак Барс (@hcakbars) March 1, 2022

Старую эмблему сменит логотип белого барса в клубных цветах на щите в виде традиционного элемента тюркского дизайна – тюльпана.

При этом хоккеисты продолжат выступать с гербом Татарстана на груди, а новый логотип будет размещен на плечах джерси хоккеистов. Отмечается, что плей-офф нынешнего сезона команда завершит с нынешним логотипом от 1995 года.

Фото: © ak-bars.ru

Напомним, в первом раунде Кубка Гагарина «Ак Барс» сыграет против омского «Авангарда».