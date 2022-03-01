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Спорт
1 марта 2022  10:10
Дамир Садриев

«Ак Барс» представил новый логотип: клуб сменил эмблему впервые с 1995 года

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«Ак Барс» впервые за 27 лет начнет хоккейный сезон с новым логотипом. Казанский клуб представил новую эмблему и фирменный стиль, разработанные известной дизайн-студией Quberten. 

Старую эмблему сменит логотип белого барса в клубных цветах на щите в виде традиционного элемента тюркского дизайна – тюльпана. 

При этом хоккеисты продолжат выступать с гербом Татарстана на груди, а новый логотип будет размещен на плечах джерси хоккеистов. Отмечается, что плей-офф нынешнего сезона команда завершит с нынешним логотипом от 1995 года.

 

Фото: © ak-bars.ru

Напомним, в первом раунде Кубка Гагарина «Ак Барс» сыграет против омского «Авангарда». 

#ХК Ак барс #хоккей
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