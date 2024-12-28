Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Айтуганова назвала копродукцию одним из путей развития татарстанского кино
Развивать татарстанское кино можно двумя путями: либо в коллаборациях с российскими продюсерами, либо расширяя рынок сбыта путем копродукции. Об этом заявила директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».
Дело в том, что, по словам Айтугановой, крупнейшие кинорынки в России существуют в Москве и Санкт-Петербурге. «Пока на них не будут предлагать киноленты, снятые в регионах силами региональных кинематографистов, то всё это с мертвой точки не сдвинется», — подчеркнула она.
Впрочем, расширить рынок сбыта можно, производя фильмы совместно с компаниями из Турции, Казахстана, Узбекистана и ряда других стран, а затем показывая их там. Например, «Татаркино» выиграло субсидию Минкульта РФ и теперь будет совместно с Узбекистаном снимать картину «Учитель» о просветителе и богослове Шигабутдине Маржани.
Привела Айтуганова и другие примеры. Сейчас ведутся переговоры с иранскими кинематографистами. А несколько лет назад была выиграна субсидия Центра развития казахстанского национального кино, с помощью которой был снят фильм «Тарлан» (его показали в Казахстане и Турции).
«Вот эта копродукция, я считаю, это еще один способ выйти на другой уровень кинематографа <...>», — подытожила глава «Татаркино».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»