Айтуганова назвала копродукцию одним из путей развития татарстанского кино

Миляуша Айтуганова

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Развивать татарстанское кино можно двумя путями: либо в коллаборациях с российскими продюсерами, либо расширяя рынок сбыта путем копродукции. Об этом заявила директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

Дело в том, что, по словам Айтугановой, крупнейшие кинорынки в России существуют в Москве и Санкт-Петербурге. «Пока на них не будут предлагать киноленты, снятые в регионах силами региональных кинематографистов, то всё это с мертвой точки не сдвинется», — подчеркнула она.

Впрочем, расширить рынок сбыта можно, производя фильмы совместно с компаниями из Турции, Казахстана, Узбекистана и ряда других стран, а затем показывая их там. Например, «Татаркино» выиграло субсидию Минкульта РФ и теперь будет совместно с Узбекистаном снимать картину «Учитель» о просветителе и богослове Шигабутдине Маржани.

Привела Айтуганова и другие примеры. Сейчас ведутся переговоры с иранскими кинематографистами. А несколько лет назад была выиграна субсидия Центра развития казахстанского национального кино, с помощью которой был снят фильм «Тарлан» (его показали в Казахстане и Турции).

«Вот эта копродукция, я считаю, это еще один способ выйти на другой уровень кинематографа <...>», — подытожила глава «Татаркино».