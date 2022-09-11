Проект РТ и Казахстана «Тарлан» взял приз зрительских симпатий Казанского кинофестиваля
Копродукционный фильм Казахстана и Татарстана «Тарлан» завоевал приз зрительских симпатий XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Награду режиссеру Юлие Захаровой вручил заместитель муфтия Республики Татарстан Ришат Хамидуллин.
«Хочу поблагодарить наших зрителей. Ведь их признание говорит о многом. Народная любовь – самая честная, искренняя», – обратилась к собравшимся режиссер.
На сцену вместе с Юлией Захаровой вышли генеральный продюсер фильма в Республике Казахстан Алмагуль Тлеуханова и исполнитель главного героя по имени Закир Бекежан Маясаров.