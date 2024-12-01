В городском театре Антальи показали фильм «Тарлан» на татарском языке

Накануне вечером татары Антальи собрались для совместного просмотра фильма «Тарлан» на татарском языке. Среди гостей мероприятия были также руководители ассоциаций тюркоязычных народов Антальи: казахстанской, уйгурской, турков-ахыска, «Великая Азия», представители православной общины города и Генерального консульства России в Анталье.

«Мы собрались на просмотр необычного фильма, - сказала перед показом картины руководитель «Ассоциации культуры Татарстана в Анталье» Гульназ Зангирова. - Это общий проект Казахстана и Татарстана. Наши кинематографисты объединились и сделали кинокартину «Тарлан» по мотивам рассказа классика татарской литературы Галимджана Ибрагимова».

Напомним, фильм Юлии Захаровой «Тарлан» (2021) - совместный российско-казахстанский проект. Он снимался на территории Казахстана с участием казахских актеров. Роль мамы главного героя-подростка сыграла татарстанская актриса Алсу Абульханова. Фильм снят при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.

Зрители (их было более 50-ти) собрались задолго до начала фильма, чтобы встретить знакомые лица, обсудить последние события, поговорить на родном языке.

Эльмира, пришедшая на кинопоказ с двумя детьми 17 и 12 лет, проживает в Анталии на протяжении девяти лет.

«Приобщаю детей к татарской культуре через мероприятия, проводимые татарской диаспорой, - сказала она. - Летом мы ездим в Россию к бабушке с дедушкой на каникулы, а в остальное время общаемся друг с другом на мероприятиях диаспоры на родном языке. Это дает ощущение сплоченности татарского народа».

После показа со словами выступила представитель Общества православных русскоязычных верующих Мария.

«Нас объединяют общие ценности. Мы хотим перенять ваш опыт по проведению таких кинопоказов. И в первую очередь мы покажем нашим соотечественникам фильм «Тарлан», - сказала она.

Своими впечатлениями о фильме и словами благодарности поделились также президент Уйгурской ассоциации Ирмухамад Тохтиев, президент Ассоциации турков-ахыска Рамиз Атахан, руководитель Казахстанской ассоциации деловых людей Турции Динарамона Кулаш, президент ассоциации «Великая Азия» Рустем Базаров.

фото и видео предоставлено организаторами показа фильма