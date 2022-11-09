Первый казахстано-татарстанский фильм «Тарлан» вошел в лонг-лист фестиваля «Коркут Ата»

В лонг-лист кинофестиваля тюркского мира «Коркут Ата» вошел копродукционный фильм Казахстана и Татарстана «Тарлан». Фестиваль прошел в турецком городе Бурса.

В этом году основным лейтмотивом фестиваля стала тема природы. Именно она объединила 17 работ из 52 стран. Мероприятие уже второй год собирает профессиональных кинематографистов и деятелей культуры. Среди них были в том числе представители Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и Туркменистана.

Вошедший в конкурсную программу фестиваля игровой полнометражный фильм «Тарлан» создан по мотивам произведения «Алмачуар» классика татарской литературы Галимджана Ибрагимова. Фильм стал первым совместным проектом Казахстана и Татарстана. Режиссером выступила Юлия Захарова.

«Во время съемок мы старались опереться на общность между казахами и татарами, которая определяется тюркскими традициями. Моя же задача состояла в том, чтобы собрать это все воедино, совместить и сделать фильм не для тех, и не для других, а для всех. Я хотела избежать какой-либо принадлежности по национальному признаку, не делать локальное кино, а создать понятную для всех историю», – пояснила концепцию режиссер.

После просмотра фильма состоялось обсуждение со зрителями и кинокритиками из разных стран, где картина получила множество теплых отзывов. По словам Захаровой, эксперты заметили, что в этом фильме подняты важнейшие темы современного общества – семейные ценности, дружба, любовь к природе и животным.

Татарстанский зритель сможет оценить фильм в прокате с 1 декабря.