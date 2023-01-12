Айрат Фаррахов: «Муртаза Рахимов имел высокий авторитет, работал постоянно»

Первый Президент Башкортостана Муртаза Рахимов всегда отличался высокой работоспособностью, настроем на здоровую конкуренцию и масштабирование лучших практик в региональном развитии. Об этом «Татар-информу» рассказал депутат Государственной Думы от Татарстана Айрат Фаррахов.

«Время берет своё, уходят очень большие политики. Я был лично знаком с Муртазой Губайдулловичем, работая в правительстве Татарстана», – отметил Фаррахов.

Он пояснил, что работая в качестве министра татарстанского правительства неоднократно сопровождал Муртазу Рахимова в рабочих поездках по нашей республике.

«Он сильно выделялся очень высоким уровнем работоспособности. Каждая совместная поездка сопровождалась детальным расспросом того, как мы реализуем проекты в Татарстане, чего мы добиваемся. Он был настроен на конкуренцию, каждый раз расспрашивал, как мы это сделали, где мы взяли деньги, как мы приняли решение, какой нормативный акт приняли. Все это создавало очень высокий авторитет, потому что человек работал постоянно. Пусть светлая память о Муртазе Губайдулловиче сохранится на долгие годы», – заключил Айрат Фаррахов.

Первый Президент Башкортостана Муртаза Рахимов скончался вчера на 89-м году жизни. На сегодняшнем совещании госкомисси по организации похорон Рахимова глава республики Радий Хабиров поручил увековечить память первого Президента РБ.

Церемония прощания с первым Президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым состоится завтра, 13 января, в Государственном концертном зале «Башкортостан» в Уфе. С 9.00 до 12.00 проститься с первым Президентом республики смогут все желающие.

Траурный митинг начнется в 12.00. Церемония будет транслироваться в прямом эфире Башкирского спутникового телевидения, а также телеканалов «Башкортостан 24» и «Вся Уфа» с 11.00.

Похоронят Рахимова на мусульманском кладбище Уфы.

