Хабиров поручил увековечить память первого Президента Башкирии Муртазы Рахимова

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня провел заседание государственной комиссии по организации похорон первого Президента Башкортостана Муртазы Рахимова, который скончался на 89-м году жизни. Участники заседания обсудили вопросы организации траурной церемонии, сообщает пресс-служба главы республики.

«Это великий сын башкирского народа, который всю свою жизнь посвятил служению республике и России. Он навеки останется в сердцах каждого из нас, всех жителей Башкортостана», – отметил Хабиров. Он также поручил Правительству республики, Курултаю региона, администрациям Уфы и Кугарчинского района внести предложения по увековечению памяти Муртазы Рахимова.

Прощание с Рахимовым состоится завтра, 13 января, в Государственном концертном зале «Башкортостан» в Уфе. С 9.00 до 12.00 проститься с первым Президентом республики смогут все желающие. В 12.00 начнется траурный митинг.

Церемония будет транслироваться в прямом эфире Башкирского спутникового телевидения, а также телеканалов «Башкортостан 24» и «Вся Уфа» с 11.00.

Похоронят Рахимова на мусульманском кладбище Уфы.