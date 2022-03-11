Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановит полеты в Россию и над ее территорией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Причиной такого решения Air Astana является «прекращение страхового покрытия коммерческих полетов из / в Российскую Федерацию и над ее территорией», отмечается в сообщении.

При этом авиакомпания заверяет, что в срочном порядке работает вместе с властями Казахстана для скорейшего восстановления авиаперевозок.

Air Astana просит пассажиров отмененных рейсов обращаться для возврата средств в полном размере по месту приобретения билетов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что авиакомпания Turkish Airlines ограничила продажу билетов россиянам, летящим в третьи страны.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России объявили многие крупные компании. Правительство страны предложило им три варианта действий.