Айдар Метшин об эксперименте по сокращению числа ОГЭ: Уверен, Татарстан присоединится

Депутат Государственной Думы ФС РФ Айдар Метшин

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Депутат Государственной Думы России от Татарстана Айдар Метшин прокомментировал принятый нижней палатой парламента в первом чтении законопроект о реализации в пяти пилотных регионах эксперимента по сокращению числа предметов по ОГЭ для желающих поступать в колледжи.

Пилотными регионами определены Москва, Санкт-Петербург, Ростовская и Тюменская области, Республика Северная Осетия – Алания. В этих субъектах Федерации школьникам, планирующим после 9-го класса поступать в организации среднего профобразования, достаточно будет сдать только два выпускных экзамена – по русскому языку и по математике. Учащиеся, собирающиеся в 10-й класс, по‑прежнему будут сдавать четыре экзамена – два обязательных и два по выбору.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заметил, что число регионов, желающих присоединиться к инициативе, растет, и их список, соответственно, может быть расширен.

Минимальное количество баллов, необходимых для успешной сдачи экзамена, смогут определять сами регионы.

«Важно не допустить перегибов на местах: экзамены должны были сданы, а в учреждения СПО также должны приходить грамотные подготовленные молодые люди. Уверен, что и Татарстан, в котором традиционно высокий уровень среднего общего и среднего профессионального образования, присоединится к данной инициативе», – отметил в связи с этим экспериментом Айдар Метшин.