Ильсур Хадиуллин предложил варианты повышения престижа рабочих профессий

Ильсур Хадиуллин

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Высокий процент трудоустройства по выбранной специальности среди выпускников колледжей и техникумов наблюдается в сферах здравоохранения, образования, химических технологий и легкой промышленности. В то же время по ряду направлений трудоустройство по выбранной специальности не превышает 50% от выпуска. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на совещании, которое прошло на Казанском вертолетном заводе.

«Причины этого связаны не только с условиями труда в той или иной отрасли. Ведь и в здравоохранении, и в образовании не самый высокий уровень заработной платы. Необходима более системная работа по маршрутизации выпускников учреждений среднего профессионального образования. И делать это надо начиная со школьной скамьи, еще на этапе профориентационной работы», – сказал глава Минобрнауки.

В связи с этим он предложил разработать интерактивный портал-навигатор по системе среднего профессионального образования (СПО). Предполагается, что на нем можно будет пройти профориентационное тестирование, познакомиться с колледжами и пообщаться с их представителями.

Кроме того, Хадиуллин предложил рассмотреть возможность профессионального обучения школьников 10–11-х классов рабочей профессии в СПО параллельно с обучением в школе. «Это позволит им получить профессию рабочего или квалифицированного служащего на базе общего образования», – уточнил он.

Министр напомнил, что в последнее время обсуждается вопрос об обязательной практике отработки выпускников СПО и вузов, обучавшихся за счет бюджетных средств. «Очевидно, что введение этой меры потребует серьезного и комплексного изменения в федеральном законодательстве. Есть предложения не столь радикальные, но достаточно эффективные, которые потребуют внесения изменений в федеральную нормативно-правовую базу, регулирующую сферу профессионального образования», – отметил он.

Хадиуллин добавил, что абитуриенты, поступающие в учреждения СПО на целевое обучение, в отличие от высшего образования, участвуют в конкурсе на общих основаниях. Таким образом, по его словам, при успешном прохождении конкурса у них снижается мотивация к заключению целевого договора.

«В этой связи предлагается инициировать письмо в Минпросвещения РФ о квотировании бюджетных мест на целевое обучение по программам СПО так же, как это делается при поступлении в вузы», – подчеркнул глава Минобрнауки.

Министр заметил, что конкурс во многие техникумы и колледжи вырос, поэтому абитуриенты с невысоким средним баллом аттестата не могут поступить в учреждения профессионального образования. «Здесь на вооружение можно было бы взять опыт Москвы, где постановлением ее Правительства выделяется определенное количество бюджетных мест для поступления в учреждения СПО выпускников 9-х классов с низкими баллами аттестата», – заявил он.

Еще одно предложение Хадиуллина связано с сокращением сроков обучения в рамках федерального проекта «Профессионалитет» и актуализированных образовательных стандартов по рабочим профессиям.

«Это приводит к тому, что часть выпускников оканчивает колледжи до наступления совершеннолетия. При этом они не могут работать на многих вредных производствах, где кадров не хватает прежде всего. Например, большинство рабочих мест на КАМАЗе являются вредными по звуку и вибрации. Наши предприятия просят изменить законодательство и снизить возрастную планку для выпускников, не достигших совершеннолетия», – подытожил он.

В Татарстане более 58% выпускников 9-х классов для продолжения обучения выбирают колледжи и техникумы.