В Госдуму внесли проект закона об обязательной сдаче по ОГЭ двух предметов, а не четырех

В Госдуму внесли проект закона об особом порядке проведения ГИА в 9 классе в некоторых регионах РФ. Чтобы получить аттестат, ученик должен будет сдать только русский язык и математику, то есть, два предмета вместо четырех, как было ранее, пишет ТАСС.

Согласно документу, в 2025-м в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, Республике Северная Осетия – Алания могут установить такой особый порядок проведения ОГЭ в качестве эксперимента.

Еще по законопроекту предлагается одобрить новый порядок заключения абитуриентов на обучение по программам среднего профобразования за счёт средств из бюжета регионов, пишет «Радио 1».

Среди депутатов, внесших проект этого закона в Госдуму: вице-спикеры палаты Петр Толстой и Виктория Абрамченко от «Единой России», глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ), а также председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев («Справедливая Россия - За правду»).