Песошин поручил организовать взаимодействие школ и предприятий в муниципалитетах РТ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на семинаре-совещании по лучшим практикам взаимодействия по подготовке кадров промышленных предприятий и школ поручил организовать соответствующую работу в муниципалитетах республики. Он также призвал руководителей предприятий отправиться в учреждения образования за будущими кадрами, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

До начала совещания, прошедшего на Казанском вертолетном заводе, Алексей Песошин и сопровождающие его лица осмотрели лабораторию «Металловедения и неразрушающего контроля», участки и площадки подготовки участников проекта «Кибердром». Он также посетил производственно-учебный центр КВЗ.

Главе Правительства РТ представили проект по взаимодействию предприятий со старшеклассниками на примере одной из школ Казани. Генеральный директор КВЗ Николай Яковлев рассказал о новой программе обучения старшеклассников рабочим профессиям. сейчас в производственно-учебном центре предприятия проходят подготовку ученики 10-х классов казанской школы №54.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Семинар-совещание открыл вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. Он напомнил, что мероприятие проводится в рамках выстраивания системной работы по профориентации, и обратил внимание на то, что 6 февраля на заседании Совета по науке и образованию Президент РФ Владимир Путин поставил задачу создать в стране единую сквозную систему подготовки технических кадров – от школы до университета. В совещании приняли участие все муниципалитеты республики.

О профильном обучении и профессиональном образовании в Татарстане рассказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. Он подчеркнул, что подготовка кадров для ведущих отраслей экономики – одна из основных задач системы образования. Говоря об организации этого процесса в школах, министр упомянул советский опыт, когда уроки труда проводились не только в лабораториях и школьных мастерских, но и в учебно-производственных комбинатах.

«С 2023 года во всех школах России началось внедрение Единой модели профориентации. Модель предполагает три уровня: базовый, основной и продвинутый. К 1 сентября 2025 года мы планируем все школы перевести на основной или продвинутый уровни. Для этого в школах необходима организация профессионального обучения и наличие предпрофессиональных классов. Эту задачу можем решить только совместно», – констатировал глава Минобрнауки РТ.

В качестве положительных примеров работы модели «школа – СПО – предприятие» он привел образовательные учреждения в Казани, Бугульме и Нижнекамске. По его словам, специалисты возглавляемого им ведомства изучают опыт других регионов (в частности, инновационных центров Москвы) по работе со школьниками и студентами. «Профориентационная работа должна идти с начальной школы и включать в себя тесное взаимодействие с предприятиями», – заключил министр.

Затем гендиректор АО «Казанский вертолетный завод» Николай Яковлев рассказал о подготовке кадров для предприятия, а руководитель по работе с молодыми специалистами и учебными заведениями ООО «СИБУР» Ирина Шахмаметова – о взаимодействии со школьниками, родителями и учебными заведениями в ситуации долгосрочного кадрового дефицита. Представители ряда школ и колледжей поделились опытом выстраивания отношений с предприятиями в части профориентации.

Алексей Песошин в свою очередь констатировал, что на предприятиях Татарстана сложилась ситуация нехватки рабочих кадров и специалистов среднего звена.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Количество занятых в экономике региона превышает 2 млн человек, а число вакансий от татарстанских работодателей составляет около 40 тыс. человек. Из них на промышленность приходится 30%, примерно 13 тыс. рабочих мест.

«Потребность в подготовке кадров по отраслям промышленности на ближайшие семь лет оценивается в размере около 60 тыс. человек, в том числе 80% персонала – это рабочие кадры и специалисты среднего звена», – заметил Премьер.

По его словам, современная экономика предъявляет новые требования к подготовке специалистов. Соответственно, важно обеспечить школьников и студентов необходимыми знаниями и навыками. «И здесь особое значение приобретает сотрудничество между образовательными учреждениями и предприятиями», – уверен он.

«По результатам сегодняшнего семинара-совещания будут выработаны плановые действия в этом направлении. Нужна системная работа, и я хочу, чтобы все участники понимали – все наши планы могут так и остаться на бумаге, если мы не будем этим заниматься», – подчеркнул Алексей Песошин.

Министерству промышленности и торговли РТ совместно с Министерством образования и науки РТ поручено провести работу со школами, образовательными организациями дополнительного образования и закрепленными предприятиями, чтобы выйти на подписания соглашений и разработку конкретных планов. Эту же работу нужно проделать во всех муниципальных образованиях республики. Важно организовать взаимодействие образовательных учреждений и промышленных предприятий в городах и районах, добавил глава Правительства РТ.

«И самое главное. Руководителям предприятий, замам по кадрам и по персоналу нужно сделать выводы – и просто пойти в школы, в учреждения среднего профессионального образования. Сегодня нужно оценивать работу со школами и участие в жизни школ не как «лишние затраты», а как инвестиции в кадры. Только так можно достичь требуемого результата», – резюмировал Премьер-министр Татарстана.