Агентство знакомств и семейные ценности по ТВ: ЗАГС обозначил приоритеты

О том, как сократить количество разводов, воспитать у молодежи уважение к законному браку и увеличить рождаемость, говорили сегодня на итоговом заседании коллегии Управления ЗАГС Татарстана. Работу ведомства в 2024 году оценила заместитель Премьер-министра республики Лейла Фазлеева.





Эльвира Ахметова собрала коллег со всей республики, чтобы обсудить итоги 2024 года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Эльвира Фанисовна в первые дни вовлеченно включилась в работу»

Глава Управления ЗАГС Кабмина Татарстана Эльвира Ахметова собрала сегодня коллег со всей республики, чтобы обсудить итоги 2024 года. К слову, для нее заседание коллегии стало дебютным в этой должности – о переходе в новую структуру первого замруководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» стало известно в ноябре.

На встречу прибыли и другие высокопоставленные гости, в числе которых были депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова, председатель Общественной палаты республики Зиля Валеева. По видеосвязи гостей приветствовал глава Департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста России Роман Рябый. Он поздравил Ахметову со вступлением в должность и выразил надежду на плотное сотрудничество между ведомствами.

«Я думаю, вы знаете, что мы, наверное, одно из тех ведомств, которое по переданным полномочиям работает в прямом контакте с регионами. И поэтому факт этого назначения, то, как Эльвира Фанисовна в первые дни вовлеченно включилась – мы постоянно находимся в диалоге и на связи, – это, конечно, дает нам большие надежды и уверенность в том, что все, что связано с ЗАГСом и республикой, будет развиваться поступательно. Тем более это работа, которой невозможно заниматься, если ты ее не любишь. Вовлеченность, которую я увидел, как раз подтверждает, что у нас, мне кажется, хорошая перспектива в этом вопросе», – сказал Рябый.

По видеосвязи гостей приветствовал глава Департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста России Роман Рябый Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Год семьи стал важным событием на пути к укреплению семейных ценностей»

В начале своего доклада Эльвира Ахметова напомнила, что 2024 год был объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи. По мнению главы татарстанского управления ЗАГС, он стал важным событием на пути к укреплению семейных ценностей.

«Год семьи стал самым узнаваемым, богатым на душевные, теплые события, эмоциональным годом. И дело даже не в количестве проведенных мероприятий, задействованных в них людей. Важно то, что люди, реальные семьи, трудовые династии, многодетные родители ощутили внимание к себе», — подчеркнула Ахметова, добавив, что работу в этом направлении будут продолжать.

Говоря об итогах 2024 года, глава татарстанского управления ЗАГС рассказала, что в Татарстане зарегистрировали более 127,3 тыс. актов гражданского состояния. Жители республики совершили примерно 430 тыс. юридически значимых действий, что на 11% больше показателя 2023 года.

Всего в органы ЗАГС в прошедшем году обратились более 600 тыс. человек — каждый седьмой житель республики.

Говоря об итогах 2024 года, Эльвира Ахметова рассказала, что в Татарстане зарегистрировали более 127,3 тыс. актов гражданского состояния Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Родителями сейчас становятся представители поколения 90-х – демографической ямы»

Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе по числу зарегистрированных актов о рождении. За год в республике родилось более 35,5 тыс. детей.

«Тем не менее стоит отметить, что цифра зарегистрированных актов о рождении чуть меньше, чем годом ранее, — на 3,3% <…> Эксперты отмечают, что на рождаемость в стране влияет в том числе то, что сейчас родителями становится немногочисленное поколение 90-х годов, периода демографической ямы. Однако в репродукцию понемногу вступают пары, родившиеся после этого периода», — отметила Ахметова.

Для решения проблемы, по мнению главы Управления ЗАГС Татарстана, важно поддерживать семьи материально, создавать «семейную» инфраструктуру: площадки, детские игровые комнаты, чтобы с детьми удобно было лететь в самолете, отдыхать, прийти в поликлинику. По телевидению нужно транслировать фильмы и передачи, в которых рассказывается о семейных ценностях.

Ахметова также рассказала, что в республике увеличивается количество рождений четвертых и последующих детей. В 2024 году на свет появились 313 двойняшек и одна тройня. Из общего числа рожденных в прошлом году малышей 39% детей — первенцы, 33% — вторые дети в семье, 19% — третьи, более 8% — четвертые.

Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе по числу зарегистрированных актов о рождении Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстанцы предпочитают сначала строить карьеру, а потом заводить детей

Матерями жительницы Татарстана в минувшем году чаще всего становились в 25–29 лет, а отцами — в 30–34 года. Около 18% пар стали родителями в первый год совместной жизни.

«Почему такая небольшая цифра? Безусловно, это можно объяснить и изменением ценностных установок молодого поколения относительно создания семьи и рождения детей. Сегодня преобладает такая модель жизненного цикла, когда молодые люди сначала реализуются в профессиональной сфере, добиваются финансовой самостоятельности и только потом принимают решение о создании семьи и рождении детей», — пояснила Эльвира Ахметова.

Рождение первого и последующих детей татарстанцы откладывают на более поздний срок, когда падает репродуктивность организма. Этот фактор, по ее словам, создает риски для здорового материнства и детства.

За год в республике родилось более 35,5 тыс. детей Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Обратная связь о создании агентства знакомств колоссально позитивная»

В 2024 году, объявленном в России Годом семьи, в Татарстане зарегистрировали 23,6 тыс. актов о заключении брака. Республика стала лидером среди регионов Приволжского федерального округа по их числу.

«Активный возраст вступления в брак у молодых людей зафиксирован в 25–29 лет, у девушек — в 18–24 года. При этом возраст самого взрослого жениха составил 89 лет, а невесты — 86. 70% пар вступили в брак впервые», — отметила Ахметова.

Заместитель Премьер-министра республики Лейла Фазлеева напомнила об инициативе по созданию в Татарстане агентства знакомств. Обратная связь от населения, по ее словам, «колоссально позитивная».

«Сегодня не только взрослые люди не знают и не могут сформатировать свои знакомства, но и молодые люди, студенты формируют этот запрос», — отметила Фазлеева.

В минувшем году Министерство молодежи республики уже начало работу над проектом и провело ряд мероприятий.

«Интенсифицировать эту работу мы точно должны. Это тоже возможно проводить в межведомственном взаимодействии с органами ЗАГС, с Министерством культуры, с «Татмедиа». Потому что, коллеги, мы нуждаемся все с вами в такой, может быть, медиации, сопровождении, в том числе в формировании коммуникационной связи», — заключила вице-премьер РТ.

Чаще всего в Татарстане браки расторгали семьи, прожившие вместе от 10 до 19 лет Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Татарстанцы в 2024-м разводились реже, чем годом ранее

Число разводов в Татарстане по итогам минувшего года сократилось. Всего за расторжением брака в органы ЗАГС обратились 13,5 тыс. семей — на 5,3% меньше, чем годом ранее. Количество разводов в семьях, имеющих несовершеннолетних детей, снизилось на 8,3% в сравнении с 2023 годом.

«Эта позитивная тенденция фиксируется нами четвертый год подряд. Хочу особо подчеркнуть, что по соотношению числа разводов на тысячу браков наша республика имеет один из лучших показателей в ПФО — 570. Для сравнения: в соседней Республике Марий Эл он составляет 858, в Чувашской Республике — 779, в Оренбургской области — 774», — сказала Эльвира Ахметова.

Чаще всего в Татарстане браки расторгали семьи, прожившие вместе от 10 до 19 лет. Средний возраст разводившихся — 40–49 лет.

Ахметова также отметила, что более 77% расторжений браков в ЗАГСе оформили по решению судов.

Лейла Фазлеева напомнила об инициативе по созданию в Татарстане агентства знакомств Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Что каждый из нас делает для защитников Отечества?»

В Год защитника Отечества, а также год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вопросы, связанные с сохранением традиционных ценностей, особенно важны, заявила вице-премьер Лейла Фазлеева.

«Это год, когда мы отдаем еще раз дань уважения тем, кто долгое время обеспечивал наше с вами мирное существование. И сегодня участники специальной военной операции продолжают традиции наших прадедов, наших дедов, отцов», — сказала она.

Она также отметила, что каждый на своем рабочем месте, пусть даже выполняя юридический запрос, должен соответствовать высоким идеалам, за которые погибали и погибают сегодня верные сыны Отечества.

«Поэтому, коллеги, я прошу еще раз понять, как для каждого из нас 80-летие Победы непосредственно отражается в его рабочей деятельности. И, кроме этого, в этот Год защитника Отечества [подумать], что каждый из нас делает для защитников Отечества и как каждый из нас выступает его защитником. Каждый из нас сегодня может помочь в защите нашего замечательного Отечества, в защите нашей великой Родины», — призвала Фазлеева.

«Сегодня участники специальной военной операции продолжают традиции наших прадедов, наших дедов, отцов» Фото: © Владмир Васильев / «Татар-информ»

«В Год защитника Отечества проведем ряд масштабных мероприятий»

В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ЗАГСы Татарстана проведут «ряд масштабных мероприятий» для жителей республики, сообщила «Татар-информу» Эльвира Ахметова.

«Со всеми отделами по республике сформированы планы работы. Это будут в том числе уроки семьеведения в этом направлении, уроки в школах и образовательных учреждениях, мероприятия с приглашением молодежи, учеников школ, молодых родителей в ЗАГСы», — пояснила она.

Среди основных задач на 2025 год Ахметова обозначила продвижение темы семейных ценностей и многодетности.