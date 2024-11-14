Эльвира Ахметова стала главой Управления ЗАГС Кабмина РТ

Эльвира Ахметова назначена главой Управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Кабинета Министров Республики Татарстан. Соответствующий указ подписал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Более девяти лет Эльвира Ахметова занимала должность первого заместителя руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Эльвира Ахметова родилась 9 мая 1978 года в Агрызском районе РТ. Имеет педагогическое образование. Прошла профессиональную переподготовку в ряде ВУЗов, в том числе по «Цифровой трансформации».

Ахметова за годы работы в медиаотрасли Татарстана прошла путь от корреспондента теле- и радиоредакции до первого заместителя руководителя ведомства.

С 2004 по 2012 год Ахметова работала ведущим специалистом, главным специалистом, начальником отдела СМИ Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям. С февраля по октябрь 2012 года работала в должности заместителя главного редактора «Татарского книжного издательства». С 2013 года являлась управляющим делами Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям. С декабря 2015 г. — первый заместитель руководителя агентства. В общей сложности Эльвира Ахметова проработала в отрасли 24 года.

Ахметова является членом в составе Правительственной комиссии Республики Татарстан по профилактике правонарушений, а также межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Татарстан. Возглавляла пресс-центры крупных международных мероприятий, а также выборных кампаний различного уровня. Член Союза журналистов России и Республики Татарстан. Замужем, воспитывает дочь и сына.

В 2014 году за заслуги в развитии средств массовой информации Ахметовой присвоено почетное звание «Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций РТ».

В 2017 году поощрена Благодарностью Оргкомитета Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. В 2018 - Благодарственным письмом Президента Российской Федерации за значительный вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу FIFA. В 2019 получила Почетную грамоту Президента Российской Федерации.

За заслуги в профессиональной деятельности и плодотворную работу Эльвира Ахметова в 2019 году награждена медалью «За доблестный труд».

В 2020 году поощрена памятным знаком «100 лет образования Татарской АССР». За заслуги в развитии массовых коммуникаций и телерадиовещания, издательской и полиграфической деятельности, многолетний добросовестный труд награждена в 2023 году Почетной грамотой Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

В текущем году удостоена медали «100 лет образования Татарской АССР» за существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала Республики Татарстан, а также награждена Нагрудным знаком Министерства культуры Республики Татарстан «За достижения в культуре».

В творческих кругах Эльвира Ахметова известна как поэтесса, автор песен татарской и башкирской эстрады. В этом году вышел ее первый сборник стихов «Үзең булып кал!»/«Оставайся самим собой!» Ее песни неоднократно удостоены наград национальных музыкальных премий.