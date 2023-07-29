Африка становится ближе, балансировка казны и кинофест RT в РТ: обзор событий недели

Фото: rais.tatarstan.ru

Поворот на Юг: Татарстан принял участие в работе международного форума «Россия – Африка»

Эпохальным можно считать прошедший на этой неделе международный форум «Россия – Африка». С точки зрения геополитики Россия к уже состоявшемуся «повороту на Восток» добавила и «поворот на Юг».

Отношения России и стран Африки имеют давнюю историю. Еще во времена СССР наши специалисты запускали целый ряд крупных промышленных проектов во многих точках континента. Сооружались электростанции, металлургические и горно-обогатительные комбинаты, нефтеперерабатывающие заводы, машиностроительные предприятия и другие объекты народного хозяйства. Были и гуманитарные акции, и образовательные проекты, и многое-многое другое. Традиции дружбы продолжались и после распада Советского Союза.

Сегодня весь этот багаж очень пригодился России – Африка почти в полном составе не отвернулась от нашей страны, как страны Запада, а это дорогого стоит. Кому-то, может быть, покажется, что это не совсем выгодные для нас взаимоотношения. Например, Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании второго саммита «Россия — Африка», напомнил, что Россия списала странам Черного континента долги в размере $23 млрд и по их запросу выделит еще более $90 млн. Однако эти списания обусловлены большей частью безнадежностью долгов, да и многие африканские страны пока не блещут в экономической сфере. Все-таки сказывается то, что многие из них только-только расстались с колониальным прошлым и прошли или проходят через «смутный» этап стабилизации своих политических режимов. Все это временное явление, и Африка непременно будет развиваться экономически и придет к процветанию. Так что инвестиции в будущее африканских стран со стороны России выглядят вполне оправданно.

Владимир Путин в своей речи на пленарном заседании форума так обрисовал перспективы континента: «Потенциал Африки всем очевиден. Так, среднегодовые темпы роста ВВП континента за последние 20 лет (4–4,5 процента в год) превышают общемировые. Население приближается к 1,5 млрд человек и растет быстрее, чем где-либо в мире».

Именно с прицелом на будущее и перспективы сотрудничества активное участие в работе форума принял Татарстан. И здесь было много дипломатии, ведь в последнее время Раис Татарстана Рустам Минниханов играет большую роль в дипломатической повестке России. Он встретился с главой МИД Анголы Антониу Тете, Премьер-министром Исламской Республики Мавритания Мохаммедом Ульд Билалом, а также с министром иностранных дел Туниса Набилем Аммаром. Все встречи татарстанской делегации оказались результативными, был достигнут ряд договоренностей об увеличении товарооборота и о культурно-конфессиональном сотрудничестве.

И здесь Татарстан задействует в дипломатии так называемый исламский фактор. На встрече с тунисской делегацией Рустам Минниханов охарактеризовал его так: «Лучше понимать наших партнеров из Туниса и вести бизнес помогают единая религия, а также исторические и культурные традиции. Мы активно взаимодействуем с исламским миром и странами, входящими в Организацию исламского сотрудничества».

В настоящее время ислам в Африке исповедует 41% населения. В Северной Африке мусульмане составляют 94-95% населения региона, в Западной Африке - 44, в Восточной – 31, в Центральной Африке – около 5, в Южной - немногим 6олее 4%. Исходя из этого, Татарстан видится одним из стратегических каналов взаимодействия России со странами африканского континента, а само значение дипломатической работы нашей республики в этом направлении будет только возрастать.

Фото: rais.tatarstan.ru

Из Сенегала с любовью: визит Маки Салла – логическое продолжение татарстано-сенегальского сотрудничества

Одним из ярких политических событий недели стал визит в Татарстан Президента Республики Сенегал Маки Салла. Он приехал в нашу республику в рамках посещения Российской Федерации для участия в саммите «Россия – Африка». За время пребывания в Татарстане Салл ознакомился с промышленным потенциалом региона, посетил культурные и спортивные объекты и встретился с Раисом РТ.

Визит сенегальского лидера – кульминация дружеских контактов Татарстана и Сенегала, которые заметно активизировались в последнее время, плод длительной и кропотливой работы с обеих сторон по выстраиванию коммерческих и дипломатических отношений. Само по себе молодое татарстано-сенегальское сотрудничество направлено на укрепление отношений между Россией и этой западноафриканской страной, которые длятся уже более 60 лет.

Напомним, в марте 2022 года состоялся визит в Сенегал делегации Татарстана. Тогда Рустам Минниханов находился в этой стране с двухдневным рабочим визитом, во время которого обсуждал расширение двустороннего сотрудничества и участвовал в деловом форуме «Татарстан – Сенегал». А теперь и сенегальский лидер целенаправленно посетил Татарстан, чтобы лично познакомиться с нашей республикой и еще сильнее интенсифицировать сотрудничество.

Самый главный козырь российско-сенегальских отношений – это то, что Дакар проводит дружественную политику по отношению к нашей стране, что, опять-таки, немаловажно в последнее время. Для Татарстана это очень близкая страна с точки зрения религиозного уклада – 94% сенегальцев исповедуют ислам. Соответственно, развивая взаимоотношения с Сенегалом, РТ реализует свою модель суперхаба во взаимоотношениях России со странами, традиционно исповедующими ислам. Тем более что Рустам Минниханов является председателем Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» и последовательно и интенсивно укрепляет контакты с иностранными членами группы.

В этой связи Сенегал, в силу его географического положения, выглядит удобным плацдармом для расширения российского международного сотрудничества в других странах Западной Африки как в экономическом, так и в дипломатическом, культурном и религиозном смыслах.

Товарооборот между Татарстаном и Сенегалом последние два года держится на уровне 2 млн долларов. Понятно, что это скромные цифры, и, соответственно, есть огромный потенциал для их роста. Из Татарстана в Сенегал было поставлено 167 автомобилей «КАМАЗ». В 2021 году было проведено обучение сенегальских водителей и механиков как на территории заказчика, так и в учебном центре КАМАЗа в Набережных Челнах. В разные годы в эту африканскую страну экспортировались вертолеты производства КВЗ, хорошие перспективы у поставок продукции татарстанского машиностроения, нефтехимии, сельского хозяйства и инновационных отраслей. Есть определенные наметки по дальнейшему сотрудничеству и в сфере судостроения с холдинговой компанией «Ак Барс», реализация возможных совместных проектов также обсуждена с руководством компании «Татнефть».

В целом в Сенегале довольно стабильная политическая обстановка и созданы благоприятные условия для инвесторов. Так что нет никаких сомнений в том, что дальнейшее сотрудничество Татарстана с этой страной будет только расширяться.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кино про настоящих супергероев: в Казани прошел фестиваль документальных фильмов «RT.Док: Время героев»

Ярким событием недели патриотической направленности стал фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев», который прошел в казанском IT-парке имени Башира Рамеева. Зрители смогли увидеть 15 фильмов о героях СВО, жителях Донбасса и волонтерах, которые им помогают. Было два насыщенных дня фестивальной программы с аншлагами, а авторы шести фильмов провели в Казани их премьерный показ. Среди них были картины о Мариуполе, методах гибридной войны и другие. На показах присутствовали бойцы, участвовавшие в СВО, – зрители встречали их бурными аплодисментами.

В программу фестиваля вошли и работы, сделанные в РТ. Например, фильмы Равиля Мукменова с реальными историями из зоны СВО и документальный фильм Зуфара Давлетшина о том, как Татарстан помогает восстанавливать мирную жизнь на новых территориях. Помимо кинопоказов состоялись круглые столы с создателями фильмов и актерами, обсуждения и лекции. Среди спикеров этих мероприятий были Борис Корчевников, Анна Чапман и пранкеры Вован и Лексус.

Можно много рассуждать о патриотическом воспитании, но искусство кинематографа гораздо сильнее слов. Сила документального кино в том, что оно заставляет зрителя сопереживать и размышлять. Документальное кино воспитывает, прививает патриотизм и будит в людях хорошее. Самое главное – эти кинокартины показали нам настоящих супергероев, настоящих людей, на которых хочется равняться.

«Документалистика – это тот самый инструмент, который создает эмоции и позволяет анализировать то, что происходит. Я хочу выразить огромную благодарность телеканалу RT за то, что они выбрали площадкой для фестиваля именно Казань и мы имеем возможность знакомиться с творчеством наших коллег. И в то же время мы можем показать то, что мы делаем здесь, и как нас это волнует и беспокоит», – сказал на фестивале руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Фото: rais.tatarstan.ru

Не успокаиваться: итоги совещания финансовых, казначейских и налоговых органов в Доме Правительства РТ

Одним из ключевых событий недели стало совещание финансовых, казначейских и налоговых органов в Доме Правительства РТ по итогам первого полугодия 2023 года. Состояние экономики республики, исполнение ее бюджета – здесь пока нет повода для тревоги, ситуация, что называется, под контролем. Но будет сложнее, в том числе из-за изменений федерального законодательства.

Пока экономика Татарстана продолжает свою перестройку, адаптируясь к новым суровым реалиям. Товаропроизводители республики выстраивают новую логистику для своих закупок и поставок, разворачиваются процессы импортозамещения. И эта адаптация проходит хотя и не безболезненно, но все же в позитивном ключе. Что положительно сказывается и на наполнении республиканского бюджета. Доходы консолидированного бюджета Татарстана в первой половине этого года составили 252 млрд рублей, в том числе собственные – 210 млрд. Годовой план по сбору собственных доходов выполнен на 58%, а расходы консолидированного бюджета республики за первое полугодие составили 45% от годового плана.

Цифры, безусловно, приемлемые. Но, как говорится, цыплят по осени считают, а основная масса бюджетных расходов падает на конец года. Соответственно, бюджет оценивается именно в годовом исполнении. Раис Татарстана Рустам Минниханов не дал впасть участникам собрания в эйфорию, а как опытный финансист (бывший министр финансов РТ) предупредил, что расслабляться не стоит: «Второе полугодие будет намного сложнее. С каждым годом бюджет исполняется все напряженнее. На это накладывается в том числе изменение федерального законодательства, которое отрицательно влияет на доходы в бюджет республики и в то же время увеличивает расходы – в первую очередь увеличение МРОТ».

Чтобы противостоять ожидаемым трудностям, Раис РТ поручил вести постоянный мониторинг ситуации по налогу на прибыль, а отраслевым министерствам еженедельно проводить балансовые комиссии с курируемыми предприятиями, которые испытывают сложности. Кроме того, Минниханов отметил, что существенное внимание нужно уделить мероприятиям по сокращению налоговой задолженности, а налоговым органам совместно с правоохранительными органами своевременно проводить мероприятия с лицами, которые умышленно уклоняются от уплаты налогов. Также необходимо вести работу по сокращению неформального рынка труда.

Предупрежден – значит вооружен. Предостережения Раиса Татарстана и его конкретные рабочие поручения дают уверенность, что финансовые трудности, ожидаемые во втором полугодии, будут преодолены, все расходные обязательства будут обеспечены реальными источниками финансирования, а сам консолидированный бюджет республики будет сбалансирован в приемлемых рамках.

Фото: rais.tatarstan.ru

Кампус получился: Татарстан и РАНХиГС договорились и дальше проводить Летний кампус в РТ

Интересное событие недели – 11-й по счету Летний кампус Президентской академии, который традиционно прошел в Татарстане. Особенность нынешнего Летнего кампуса очень дипломатично обрисовал ректор РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров: «Были разные организационные сложности, различные изменения в академии». Добавим – да такие, что образовательный форум в этом году мог и не состояться.

Виной тому кадровые потрясения в самой Президентской академии. Прежде всего речь идет об отъезде за рубеж экс-ректора Владимира Мау, возглавлявшего РАНХиГС на протяжении 20 лет. В ноябре 2022 года Мау уехал в Израиль в согласованный с правительством отпуск, однако к концу января 2023 года в Россию не вернулся. В итоге распоряжением Михаила Мишустина он был уволен с должности ректора РАНХиГС «по собственному желанию, в связи с состоянием здоровья».

Возникла сложная ситуация, связанная с совместными проектами Мау и Татарстана, главным из которых был как раз ежегодный Летний кампус. Как заявил Комиссаров, пришлось обратиться за помощью к Раису Татарстана, который на эту просьбу откликнулся: «Как всегда на высочайшем уровне подключилась команда Татарстана, и кампус получился. Рустам Минниханов поддерживает все лучшие проекты, которые есть в нашей стране. Хотя я подумал, может быть, наоборот, они становятся лучшими, потому что здесь поддерживаются».