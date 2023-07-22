Рустам Минниханов: «Надо быть фартовым. Как им стать? Надо много работать»

Алексей Комиссаров признался, что образовательный форум в этом году мог и не состояться. За помощью пришлось обратиться к Раису Татарстана

Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов: «Татары очень корыстные, они просто так ничего не будут делать»

Это уже 11-й по счету Летний кампус Президентской академии, который традиционно проходит в Татарстане. Приветствуя его участников, российских и зарубежных студентов, Рустам Минниханов отметил, что кампус – «прекрасная площадка, на которой молодежь учится друг у друга».

Ректор РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров признался, что образовательный форум в этом году мог и не состояться. «Были разные организационные сложности, различные изменения в академии», — пояснил он.

За помощью пришлось обратиться к Раису Татарстана, который на эту просьбу откликнулся. «Как всегда на высочайшем уровне подключилась команда Татарстана, и кампус получился. Рустам Минниханов поддерживает все лучшие проекты, которые есть в нашей стране. Хотя я подумал, может быть, наоборот, они становятся лучшими, потому что здесь поддерживаются», — отметил он.

Раис республики на такую похвалу ответил с юмором: «Татары очень корыстные, они просто так ничего не будут делать. Нам надо продвигать Иннополис, Татарстан, агитировать молодежь, чтобы она переехала к нам. Поэтому ничего бесплатно не бывает».

Это уже 11-й по счету Летний кампус Президентской академии, который традиционно проходит в Татарстане Фото: rais.tatarstan.ru

«Всем кажется, что в работе главное – деньги. Нет, главное – люди»

Пленарная дискуссия прошла в формате вопросов и ответов. Первые вопросы поступили от модератора встречи – телеведущего Максима Шарафутдинова. Он попросил Рустама Минниханова поделиться секретами привлечения и удержания талантливых молодых специалистов в Татарстане.

«Всем кажется, что в работе самое главное – это деньги. Но самое главное – это люди, способные решать те или иные задачи, освоить различные направления деятельности. Нужно создавать условия, чтобы молодежь не только не уезжала из Татарстана, а наоборот – надо привлекать ее сюда. Уезжать будут, но главное, чтобы потом вернулись», – заявил Раис РТ.

По его мнению, чтобы молодежь возвращалась на родину, ей нужно предоставить возможности хорошего трудоустройства и продвижения по карьерной лестнице. И, кроме того, «среда обитания должна соответствовать самым современным требованиям, – подчеркнул он. – Кадры – это самое главное. Если есть специалисты, то мы сможем решать большие задачи».

Раис Татарстана посоветовал участникам форума получить хорошее базовое образование. И рассказал, как в республике организована эта система. «У нас много вузов, мы их активно стыкуем с нашими промышленными предприятиями. Так, Нижнекамск – это крупнейший нефтехимический центр страны, Набережные Челны – это ПАО “КАМАЗ”, Альметьевск – нефтяной центр. И наша задача – создать там образовательные центры высокого международного уровня», – отметил он.

Рустам Минниханов: «Татары очень корыстные, они просто так ничего не будут делать. Нам надо продвигать Иннополис, Татарстан, агитировать молодежь, чтобы она переехала к нам» Фото: rais.tatarstan.ru

«Не будете большими начальниками, если по земле не походите»

Главное, чтобы у молодого человека было желание осваивать новые направления, заявил Раис Татарстана, отвечая на вопрос, что важнее – молодость или опыт.

«Нужны амбициозные, инициативные и целеустремленные люди. Вопрос опыта не самый первостепенный. Если человек хочет что-то освоить, то через год-два он будет выше опытного.

Поэтому важен не возраст, а желание. И у человека в возрасте может быть огромное желание двигаться вперед. Вот такие люди важны в работе. Не стаж в трудовой книжке, а дела, которые человек смог реализовать за это время, – самое главное», – заметил Минниханов.

Руководитель республики добавил, что у молодежи должно быть желание совершенствоваться, усердие и трудолюбие. «Никогда нельзя быть удовлетворенным тем, чего достиг. Нужно двигаться дальше, познавать новое», – убежден он.

Эту тему Раис РТ продолжил, отвечая на другой вопрос: зависит ли успех от удачи и везения, или это только сочетание знаний, навыков и упорной работы?

«Если фарта нет, ничего не получится. Надо быть фартовым. Но вот как им стать? Надо много работать. Я вам дам совет – не должно быть завышенных ожиданий, старайтесь делать свою работу лучше других», – подчеркнул Минниханов.

По его мнению, прежде чем стать руководителем, «важно пройти определенную школу», поработать в разных местах, набраться опыта. «Не будете большими начальниками, если по земле не походите. И старайтесь быть хотя бы на один шаг впереди», – сказал он.

Пленарная дискуссия прошла в формате вопросов и ответов Фото: rais.tatarstan.ru

«Каждый свой чемодан, даже тяжелый и без ручки, должен нести сам»

Рустама Минниханова также попросили поделиться секретами «эффективного делегирования полномочий».

«Зачем я должен делегировать свои полномочия? Вот они [подчиненные] любят мне делегировать свои полномочия, есть такая проблема. Свои полномочия я никому не делегирую. И их полномочия мне не нужны, пусть сами разбираются. Должно быть четкое разделение труда и обязанностей. Как только начинается делегирование, центр ответственности уходит, потом не с кого спросить. В рабочем процессе важно знать, кто за что отвечает. Поэтому каждый свой чемодан, даже тяжелый и без ручки, должен нести сам. Тогда все получится», – ответил он.

Следующий вопрос касался сохранения и приумножения технологического суверенитета. Раис Татарстана сразу подчеркнул, что сегодня эта тема очень актуальна. «В связи с проведением СВО мы ограничены в получении тех или иных технологических решений. Это говорит о том, что мы эти позиции упустили, понадеялись на наших партнеров. Надо стараться быть самодостаточными. Если ты самодостаточный, то никто не сможет сделать тебе больно», – заметил он.

По словам Минниханова, необходимо перестроить всю систему науки и нацелить ее работу на конкретный результат, и в этом направлении Татарстан сейчас и работает.

«Мы активно работаем над тем, чтобы к нам приходили инвестиции»

Говоря об инвестиционной привлекательности региона, Раис Татарстана отметил, что она «не возникает за один день, это системная, скрупулезная работа всех органов власти». «Надо, чтобы у инвестора было доверие к власти. И власть должна быть заинтересована в его инвестициях. Вот это главный критерий. Почему Татарстан имеет инвестиции в основной капитал на протяжении уже нескольких лет около 800 млрд рублей? Мы активно работаем над тем, чтобы к нам приходили инвестиции», – заявил он.

В частности, за несколько лет в республике создана мощнейшая инфраструктура – особые экономические зоны, промпарки, IT-центры, город Иннополис. Кроме того, большое внимание уделяется подготовке кадров. Например, специалистов отправляли на обучение в Сингапур.

«Многие отучились в Стэнфорде. Мы изучили китайский опыт. Мы учились везде – в Америке, в Китае, в Сингапуре. Я думаю, что такая работа сегодня дает свои плоды. Это хороший задел, чтобы двигаться дальше. Уже сегодня все эти площадки – особые зоны, промпарки – дают продукции на 500 млрд рублей, а раньше их не было. А новые производства – это в основном импортозамещение, серьезные промышленные предприятия. В любой работе должна быть системность», – рассказал руководитель республики.

Свою версию инвестиционной привлекательности Татарстана озвучил и Алексей Комиссаров. По его мнению, на то есть две причины. «В Татарстане ставятся и реализуются амбициозные задачи. Все это видят и знают. Инвесторы, которые приходят сюда, понимают, что здесь будет лучший проект, завод, предприятие и так далее. И второе, для инвесторов это тоже важно, – здесь хорошо встречают и вкусно кормят», – поделился ректор РАНХиГС.

«Митрополит приходит на мусульманские праздники, муфтий – на православные»

В завершение встречи участница форума из Москвы спросила Рустама Минниханова, что для него «душа Татарстана».

«Душа Татарстана – это его народ, культура, история. Мы все разные – и мусульмане, и православные. Но Татарстан – это уникальное место, где нет споров между людьми разных национальностей и вероисповеданий. Митрополит приходит на мусульманские праздники, муфтий – на православные. Мы разные, но друг друга дополняем. Считаю, что самое главное – мир, согласие и стабильность. Это залог нашего будущего развития», – сказал Раис РТ.

«Какой совет вы бы дали себе 20-летнему?» – поинтересовался у главы республики Максим Шарафутдинов.

«Так как наша республика нефтехимическая, то я бы больше внимания обратил на химию. Это бы помогло мне в работе. И еще на изучение иностранных языков. Мы жили в другом мире, с другими возможностями. Я не говорю, что было плохо. Для нас это время было очень интересным, и наши решения были правильными», – отметил Минниханов.

«Наверное, 20 лет – это такой возраст, когда чаще всего не действуют никакие советы, к сожалению», – заметил в ответ Шарафутдинов.

«Смотря кто советует», – заключил Раис Татарстана.