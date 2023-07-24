«Ситуация под контролем, но будет сложнее»: Минниханов указал на проблемы бюджета-2023

Рустам Минниханов: «С каждым годом бюджет исполняется все напряженнее»

Фото: rais.tatarstan.ru

«План по сбору собственных доходов выполнен на 58%»

Доходы консолидированного бюджета Татарстана в первой половине этого года составили 252 млрд рублей, в том числе собственные – 210 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня Раис республики Рустам Минниханов на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов в Доме Правительства РТ.

«Годовой план по сбору собственных доходов выполнен на 58%, но второе полугодие будет намного сложнее. С каждым годом бюджет исполняется все напряженнее. На это накладывается в том числе изменение федерального законодательства, которое отрицательно влияет на доходы в бюджет республики и в то же время увеличивает расходы – в первую очередь увеличение МРОТ», – заявил Минниханов.

По его словам, эти факторы в совокупности утяжелили бюджет на 30 млрд рублей.

Раис Татарстана отметил, что в республике продолжается перестройка всей экономики: товаропроизводители выстраивают новую логистику поставок продукции и комплектующих, рассматривают возможности для организации импортозамещающих производств.

«Но им нужно работать под влиянием изменения курса рубля, цен на энергоресурсы и других внешних факторов», – подчеркнул Минниханов.

Он поручил отраслевым министерствам еженедельно проводить балансовые комиссии с курируемыми предприятиями, которые испытывают сложности. Цель таких комиссий – обеспечить и работоспособность, и развитие.

«Необходимо помогать производителям выстраивать кооперационные связи, находить рынки сбыта, использовать меры поддержки, инициировать предложения на федеральный уровень по новым мерам поддержки», – сказал Раис республики.

Товаропроизводители выстраивают новую логистику поставок продукции и комплектующих Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Далеко не в каждом регионе есть такие программы»

Отдельное внимание Раис РТ уделил затратам на национальные проекты. В этом году на эти цели направлено 44 млрд рублей, из которых более 15,1 млрд – средства Татарстана. «Все параметры, заложенные в соглашении с федеральным центром, должны быть обеспечены и достигнуты», – подчеркнул он.

Минниханов отметил, что, несмотря на все сложности, Татарстан продолжает реализацию республиканских программ, направленных на повышение уровня и качества жизни. В этом году реализуются 44 программы на сумму 54,3 млрд рублей.

«Далеко не в каждом регионе есть такие программы и оказывается поддержка муниципалитетам. Органам власти на местах необходимо обеспечить ввод каждого объекта, и все, что было закуплено, должно эффективно использоваться», – сказал Раис РТ.

«Погашение задолженности позволяет не только сократить дефицит, но и реализовать запланированные проекты» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Долги по налогу на прибыль и НДФЛ выросли почти на 50%»

Продолжая, Минниханов отметил, что существенное внимание нужно уделить мероприятиям по сокращению налоговой задолженности, которая на 1 июля составляет 13,8 млрд рублей, что на 3 млрд больше, чем годом ранее.

По словам Раиса РТ, долги по налогу на прибыль и НДФЛ выросли почти на 50%. «Существенный рост по территориям: Нижнекамск, Казань, Елабуга, Альметьевский район, Набережные Челны. Министерствам и муниципалитетам нужно усилить работу с должниками, в том числе через работу балансовых комиссий», – поручил Минниханов.

Он добавил, что муниципалитетам совместно с предприятиями нужно искать варианты выхода из сложившейся ситуации, и поручил налоговым органам совместно с правоохранительными органами своевременно проводить мероприятия с лицами, умышленно уклоняющимися от уплаты налогов.

«Погашение задолженности позволяет не только сократить дефицит, но и реализовать запланированные проекты. Эти вопросы нужно держать на контроле», – заключил Рустам Минниханов.

Марат Сафиуллин отметил, что Татарстан продолжает лидировать по налоговым доходам в Приволжском федеральном округе Фото: rais.tatarstan.ru

«Рост налоговых доходов в консолидированный бюджет»

«Рыночность экономики Татарстана, ускоренная адаптация бизнеса к новым условиям и системная работа руководства республики по созданию благоприятной предпринимательской среды предопределили рост налоговых доходов в консолидированный бюджет Татарстана в первой половине 2023 года», – заявил руководитель Управления ФНС по РТ Марат Сафиуллин.

По его словам, они возросли на 4 млрд рублей – до 538,1 млрд рублей. Также отмечается рост страховых взносов более чем на 16 млрд рублей.

Глава УФНС РТ по традиции озвучил распределение доходов на татарском языке: в федеральный бюджет планируется направить 61% от суммы собранных налогов и оставшиеся 39% – в консолидированный бюджет Татарстана. То есть почти две трети отправится в Москву.

Сафиуллин отметил, что Татарстан продолжает лидировать по налоговым доходам в Приволжском федеральном округе, опережая ближайшую по этому показателю Самарскую область на 150 млрд рублей.

Поступление НДФЛ в Татарстане за первое полугодие возросло на 14,8%, причем динамика близка к росту заработной платы в республике Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Глава УФНС Татарстана рассказал, что поступления по налогу на прибыль снизились на 8,4% по сравнению с первой половиной 2022 года. Основной причиной стало снижение цен на нефть и нефтепродукты.

При этом поступление НДФЛ в Татарстане за первое полугодие возросло на 14,8%, причем динамика близка к росту заработной платы в республике. Этому поспособствовали:

рост зарплат и низкая безработица;

устранение технических проблем, связанных с введением единого налогового счета;

федеральный закон о приоритетном зачислении НДФЛ в региональные и местные бюджеты;

системная отработка налоговых агентов, выплачивающих доходы менее одного МРОТ или ниже среднеотраслевого уровня.

Радик Гайзатуллин отметил, что на 1 июля государственный долг Татарстана составил 105,7 млрд рублей Фото: rais.tatarstan.ru

Государственный долг Татарстана составил 105,7 млрд рублей

Расходы консолидированного бюджета Татарстана за первое полугодие составили 220,2 млрд рублей, из которых 187,5 млрд – бюджет республики и 75,4 млрд рублей – муниципальные бюджеты. Об этом рассказал министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин.

Он отметил, что налог на доходы физических лиц поступил в сумме 53,2 млрд рублей, акцизы поступили на сумму 19,8 млрд рублей, налоги на совокупный доход – 12,3 млрд рублей, а земельный налог и неналоговые доходы – 3,3 и 10,6 млрд рублей соответственно.

Гайзатуллин также отметил, что на 1 июля государственный долг Татарстана составил 105,7 млрд рублей.

Он подчеркнул, что в течение года необходимо обеспечить максимальный сбор налоговых и неналоговых доходов, а также обеспечить своевременное освоение бюджетных средств. Также одна из первоочередных задач – качественно сформировать бюджет на следующий год.

«Значительная часть предприятий, почти 24%, работает с убытком» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Почти четверть предприятий работает с убытком»

Подводя итоги заседания, Рустам Минниханов раздал ряд поручений главам министерств и муниципалитетов республики, направленных на повышение поступлений в консолидированный бюджет РТ.

Первым делом Минниханов поручил вести постоянный мониторинг ситуации по налогу на прибыль. Он напомнил, что в первом полугодии 39 крупных предприятий снизили платежи в бюджет.

«Значительная часть предприятий, почти 24%, работает с убытком. Важно знать прогнозы предприятий на ближайшие месяцы и на перспективу, принимать меры для поддержки производителей. Кто работает с убытками – это сигнал, могут быть большие проблемы», – сказал Раис Татарстана.

Он также отметил, что сумма НДФЛ выросла и составила 53,2 млрд рублей, однако девять районов допустили снижение поступлений: Апастовский, Черемшанский, Новошешминский, Мамадышский, Аксубаевский, Дрожжановский, Камско-Устьинский, Атнинский, Тетюшский районы. Минниханов поручил найти причину снижения налоговых поступлений.

Рустам Минниханов поручил главам районов усилить работу по сокращению неформального рынка труда и оформлению трудовых отношений Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Борьба с неформальным рынком труда и зарплатой ниже МРОТ

Рустам Минниханов также обратил внимание на деятельность комиссий по легализации «теневой» заработной платы. Он поручил главам районов усилить работу по сокращению неформального рынка труда и оформлению трудовых отношений. «Всегда понятно, кто как работает. Кто работает без оформления», – сказал Раис РТ.

Также в рамках комиссий необходимо активизировать работу с задолженностью по НДФЛ, которая составляет 3,7 млрд рублей. «Основная часть НДФЛ – это муниципальные доходы. Надо серьезно работать в этом направлении», – заявил Минниханов.

Он отметил, что в республике возросло количество организаций, которые выплачивают зарплату ниже МРОТ. На конец первого полугодия их было 931, тогда как в конце прошлого года – всего 259. «Надо все проанализировать», – поручил Раис республики.

Также проанализировать ситуацию и принять меры Рустам Минниханов поручил по поводу земельного налога, так как в 34 муниципалитетах снизились поступления по отношению к прошлому году. «Земельный налог должны платить все», – сказал Минниханов.

Что касается неналоговых доходов, то Раис РТ поручил муниципалитетам совместно с Министерством земельных и имущественных отношений и Министерством финансов провести анализ поступления арендных платежей, так как в 17 муниципалитетах снизились платежи.

В завершение Раис Татарстана напомнил, что в регионе идет большая работа по формированию проекта бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов Фото: rais.tatarstan.ru

«Расходы бюджета республики за полгода составили 45% от годового плана»

«Расходы консолидированного бюджета республики за первое полугодие составили 45% от годового плана. В этой ситуации нужно усилить работу по повышению эффективности расходования средств, обеспечить безусловное исполнение первоочередных расходов. Необходимо продолжать работу с федеральными органами по включению мероприятий республики в госпрограммы и национальные проекты для привлечения федерального финансирования», – продолжил Раис Татарстана.

Он отметил, что часть внебюджетных доходов направляется на повышение оплаты труда. «Это важный резерв повышения уровня заработной платы и удержания кадров. Вместе с тем низкое исполнение плана оказания платных услуг допущено по ряду министерств и ведомств», – сказал Рустам Минниханов.

В завершение Раис Татарстана напомнил, что в регионе идет большая работа по формированию проекта бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Он поручил предусмотреть исполнение задач, поставленных в рамках национальных целей и национальных проектов при формировании бюджета на эти годы.

«На муниципальном уровне нужно разработать сбалансированные бюджеты. Все расходные обязательства должны быть обеспечены реальными источниками финансирования. Ситуация под контролем, но второе полугодие будет еще сложнее», – заключил Рустам Минниханов.