AFP: Дуров во Франции стал фигурантом еще одного дела

Во Франции основатель мессенджера Telegram Павел Дуров стал фигурантом еще одного расследования. Оно связано с обвинениями в «серьезном насилии» в отношении одного из детей миллиардера, со ссылкой на источник сообщает Agence France-Presse.

По информации собеседника агентства, в деле фигурирует сын Дурова 2017 года рождения, обучающийся в Париже. Занимается расследованием Служба по делам несовершеннолетних.

Upd. (21.15): Источник РИА Новости в прокуратуре Парижа уточнил, что недавнее задержание предпринимателя во Франции не имеет никакого отношения к обвинениям в насилии в отношении его ребенка. «<...> он не был допрошен по этим фактам в нашем разбирательстве», — сказал он.

Ранее американский журнал Forbes со ссылкой на источники рассказал, что против основателя Telegram подан похожий иск в Швейцарии. Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей Павла Дурова, обвинила его в пятикратном применении насилия к одному из них.

В иске утверждается, что Дуров в 2021-2022 годах пять раз применял насилие к своему младшему сыну, родившемуся в сентябре 2017-го. Это привело к травмам, в том числе к сотрясению мозга, а также к проблемам со сном.

Иск Болгар подала через несколько месяцев после того, как бизнесмен, по ее словам, перестал выплачивать ей алименты в размере 150 тыс. евро.

Ранее стало известно, что прилетевшего из Азербайджана основателя Telegram, имеющего в том числе и французское гражданство, задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже под Парижем и поместили под стражу. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что решение о задержании Дурова не имеет политической подоплеки.

Сегодня предпринимателя освободили из-под стражи в зале суда — для дальнейшего допроса и возможного предъявления обвинения. Задержали его из-за фактического отказа платформы сотрудничать с властями в ходе расследований случаев распространения незаконного контента.

Именно из-за нежелания сотрудничать бизнесмена подозревают в причастности к совершению 12 преступлений с помощью Telegram. Речь идет в том числе об отмывании денег, о создании организованной преступной группы с целью совершения правонарушений, о незаконном предоставлении криптографических инструментов и услуг.