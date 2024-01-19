Аэропорт Казани занял первое место по объему пассажирских перевозок в ПФО

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Впервые в своей истории аэропорт Казани занял первое место по объему пассажирских перевозок среди аэропортов Приволжского федерального округа и за год перевез более 5 млн пассажиров, сообщает пресс-служба воздушной гавани

«В прошлом году из Казани отправлено 21 674 рейса, предприятие обслужило 5 млн 168 тыс. пассажиров на прилет и вылет, что на 28,6% больше 2022 года», – говорится в сообщении.

Так, на внутренних воздушных линиях пассажиропоток вырос на 20,3%, было обслужено свыше 3,7 млн человек. Наиболее популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Махачкала, Минеральные Воды, Новосибирск и Сочи. Сохраняется высокий спрос на рейсы в Москву.

На международных направлениях рост пассажиропотока достиг 56,9%. Всего было перевезено более 1,4 млн человек, что также считается рекордным для аэропорта. Самыми востребованными маршрутами стали Анталья, Дубай, Хургада, Шарм-эль-Шейх и Стамбул.