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Самолет из Екатеринбурга вместо московского Шереметьево приземлился в Казани
Рейс авиакомпании «Аэрофлот», который следовал из Екатеринбурга в московоское «Шереметьево», приземлился в аэропорту Казани, сообщает РИА Новости.
Как указано в сообщении, когда самолет должен был начать снижение, лайнер развернулся.
В свою очередь пилот объявил, что «все аэропорты Москвы закрыты».
После приземления пассажирам рассказали, что самолет дозаправят и он отправится по месту назначения в Москву.
Ранее также появилась информация о том, что аэропорт Внуково временно закрыли из-за сообщения о беспилотнике.
«В целях безопасности с 6.25 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани», – приводит сообщение аэропорта РИА Новости.
Upd (8.40). Аэропорт «Шереметьево» с 8.30 заработал в штатном режиме.
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