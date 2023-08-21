Самолет из Екатеринбурга вместо московского Шереметьево приземлился в Казани

Рейс авиакомпании «Аэрофлот», который следовал из Екатеринбурга в московоское «Шереметьево», приземлился в аэропорту Казани, сообщает РИА Новости.

Как указано в сообщении, когда самолет должен был начать снижение, лайнер развернулся.

В свою очередь пилот объявил, что «все аэропорты Москвы закрыты».

После приземления пассажирам рассказали, что самолет дозаправят и он отправится по месту назначения в Москву.

Ранее также появилась информация о том, что аэропорт Внуково временно закрыли из-за сообщения о беспилотнике.

«В целях безопасности с 6.25 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани», – приводит сообщение аэропорта РИА Новости.

Upd (8.40). Аэропорт «Шереметьево» с 8.30 заработал в штатном режиме.