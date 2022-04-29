«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы в Турцию с 6 мая

С 6 мая авиаперевозчик «Аэрофлот» возобновляет регулярные полеты в Анталью и Стамбул, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ежедневные рейсы планируют выполнять на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Вылет из международного аэропорта Шереметьево. Отмечается, что билеты уже доступные для покупки и бронирования.

Также с 13 мая авиакомпания возобновит прямые рейсы на Мальдивы из Москвы. После того, как 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции по защите Донбасса, страны Запада начали ужесточать ограничения против России. Это коснулось и отечественной авиации. Компания «Аэрофлот» попала под санкции Великобритании.

Кроме того, ряд стран закрыл свое воздушное пространство для полетов российских самолетов. Полный список этих государств был опубликован на сайте Росавиации. В качестве ответной меры Россия ограничила выполнение полетов авиакомпаниям из 36 стран.

Ранее сообщалось, что в целях безопасности Росавиация до 7 мая продлила режим ограничения полетов на юге страны. Остальные воздушные гавани продолжают работать в штатном режиме,.