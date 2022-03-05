Росавиация рекомендует авиакомпаниям приостановить зарубежные полеты

Российским авиакомпаниям с 6 марта рекомендуется воздержаться от выполнения иностранных рейсов, заявили РИА Новости в Росавиации.

«Росавиация рекомендует авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах с 00:00 6 марта приостановить рейсы за рубеж», – сказано в сообщении ведомства.

Также перевозчикам посоветовали с 8 марта отказаться от полетов из-за рубежа в Россию.

Ранее РФ ввела запрет на использование своего воздушного пространства авиакомпаниям из 36 стран, среди которых Австрия, Великобритания, Германия, Греция, Испания, Италия, Канада, Франция, Швеция и другие. Полный список опубликован на сайте Росавиации.

В сообщении также отмечается, что «полеты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России».

Ранее в Росавиации сообщали, что Россия может применить зеркальные меры на санкции против «Аэрофлота», принятые британскими властями, о чем сообщал «Татар-информ».