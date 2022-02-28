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Ру Тат
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Транспорт
28 февраля 2022  17:38

Россия ограничила выполнение полетов авиакомпаниям из 36 стран

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РФ ввела запрет на использование своего воздушного пространства авиакомпаниям из 36 стран, которые ранее ограничили полеты над своей территорией воздушным суднам из России. Об этом сообщается на официальном сайте Росавиации.

«В соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств», — говорится в сообщении ведомства. 

Среди стран, чьим авиакомпаниям закрыто небо на Россией, — Австрия, Великобритания, Германия, Греция, Испания, Италия, Канада, Франция, Швеция и другие. Полный список опубликован на сайте Росавиации.
В информационном сообщении российского ведомства также отмечается, что «полеты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России». 

Ранее в Росавиации сообщали, что Россия может применить зеркальные меры на санкции против «Аэрофлота», принятые британскими властями, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#Росавиация #запрет #санкции
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