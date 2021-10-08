Адвокат осужденного Роберта Мусина обжаловал приговор

Адвокат Алексей Клюкин подал аппеляционную жалобу на приговор Роберта Мусина. Об этом сообщает пресс-служба Вахитовского суда.

Напомним, экс-главу Татфондбанка обвиняли в злоупотреблении полномочиями, повлекшими крах банка. Сумма ущерба оценивалась в 53 млрд рублей. Свою вину Мусин признавал лишь частично и утверждал, что пытался спасти ТФБ. Гособвинение запросило Мусину 14 лет и 9 месяцев в колонии общего режима. Адвокат экс-банкира Алексей Клюкин просил суд оправдать своего подзащитного по одному из эпизодов, прекратить преследование по двум эпизодам за истечением срока давности и переквалифицировать три эпизода на более мягкие статьи.

Вахитовский суд посчитал его виновным по всем эпизодам и отправил в колонию общего режима на 12 лет. Кроме того, экс-банкир должен выплатить 23 млрд рублей Агентству страхования вкладов.