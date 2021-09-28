Суд обязал Мусина выплатить 23 млрд рублей Агентству страхования вкладов

Вахитовский суд Казани обязал Роберта Мусина выплатить Агентству страхования вкладов 23,3 млрд рублей.

В суде представитель Агентства просил взыскать с экс-банкира 47 млрд рублей. Во время прений прокуроры поддержали иск компании в полном объеме. Однако сегодня суд урезал сумму ущерба. Только по последнему эпизоду, связанному с выводом залогов, сумма сократилась до 5,1 млрд рублей.

Напомним, сегодня суд вынес приговор экс-главе Татфондбанка, которого обвиняли в злоупотреблении полномочиями. Его признали виновным по всем шести эпизодам и отправили на 12 лет в колонию общего режима. Кроме того, его лишили госнаград и запретили на три года занимать управленческую должность после освобождения из колонии.