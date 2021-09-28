Суд на 12 лет отправил за решетку Роберта Мусина по делу о крахе Татфондбанка

Фото: Гузель Хусаинова

На 12 лет в колонию отправил Вахитовский суд Казани экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина. Его обвиняли в шести эпизодах злоупотребления должностными полномочиями. Сумма ущерба оценивалась в 53 млрд рублей.

Во время прений гособвинение запрашивало ему 14 лет и 9 месяцев в колонии общего режима. Кроме того, прокуроры просили лишить его госнаграды и заставить выплатить по гражданскому иску более 47 млрд рублей. Адвокат Алексей Клюкин просил суд прекратить преследование банкира по двум эпизодам из-за истечения срока давности. Оставшиеся четыре эпизода он предложил переквалифицировать на более мягкие статьи.

Фото: © Гузель Хусаинова

Суд посчитал Мусина виновным по всем эпизодам, кроме двух, по которым его оправдали из-за срока давности. Ему назначили наказание в виде 12 лет колонии общего режима.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани судят экс-главу ТФБ Роберта Мусина. Свою вину он признавал лишь частично и утверждал, что хотел спасти банк. Оглашение приговора заняло два дня.