93-летняя блокадница из Нижнекамска снабдила бельем батальон военных

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Нижнекамка, жительница блокадного Ленинграда Рукия Сахабутдинова на собственные средства закупила 200 комплектов белья. 50 тысяч рублей, выделенных ею, хватило, чтобы снабдить нижним бельем целый батальон военнослужащих.

«Мы собираем нашим ребятам расходники, складываем сумки и в том числе туда кладём футболки трусы, носки», — рассказала председательница СТОС микрорайонов №6, 7, 8 Лариса Орлова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Мелочь на первый взгляд, но фактически белье – одна из самых востребованных позиций на передовой. Вещи используют один раз, стирать и тем более складывать их негде, да и нет времени.

«Рукия апа, посмотри какие толстые футболки, качество хорошее», — обращаются к женщине волонтеры.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Рукие Сахабутдиновой 93 года. Она призналась, что очень переживает за всех ребят, находящихся на передовой. «Знаете, пускай с победой вернутся», — пожелала она.

Нижнекамка не в первый раз оказывает помощь бойцам. Кроме того, она помогла детскому дому, закупив для ребят телевизоры.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Хочется, чтобы она была примером для всех и все неравнодушные нижнекамцы, которые еще не занимаются благотворительностью, подключались, приходили в наш пункт на Химиков, 72б и помогали. Только вместе мы победим», — отметила Лариса Орлова.

Повидавшая войну блокадница надеется, что ей еще удастся застать и очередную победу, и мирное небо над головой. Сейчас же она готова сделать всё, что бы нашим бойцам было легче всего этого добиться.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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