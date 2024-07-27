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93-летняя блокадница из Нижнекамска снабдила бельем батальон военных
Нижнекамка, жительница блокадного Ленинграда Рукия Сахабутдинова на собственные средства закупила 200 комплектов белья. 50 тысяч рублей, выделенных ею, хватило, чтобы снабдить нижним бельем целый батальон военнослужащих.
«Мы собираем нашим ребятам расходники, складываем сумки и в том числе туда кладём футболки трусы, носки», — рассказала председательница СТОС микрорайонов №6, 7, 8 Лариса Орлова.
Мелочь на первый взгляд, но фактически белье – одна из самых востребованных позиций на передовой. Вещи используют один раз, стирать и тем более складывать их негде, да и нет времени.
«Рукия апа, посмотри какие толстые футболки, качество хорошее», — обращаются к женщине волонтеры.
Рукие Сахабутдиновой 93 года. Она призналась, что очень переживает за всех ребят, находящихся на передовой. «Знаете, пускай с победой вернутся», — пожелала она.
Нижнекамка не в первый раз оказывает помощь бойцам. Кроме того, она помогла детскому дому, закупив для ребят телевизоры.
«Хочется, чтобы она была примером для всех и все неравнодушные нижнекамцы, которые еще не занимаются благотворительностью, подключались, приходили в наш пункт на Химиков, 72б и помогали. Только вместе мы победим», — отметила Лариса Орлова.
Повидавшая войну блокадница надеется, что ей еще удастся застать и очередную победу, и мирное небо над головой. Сейчас же она готова сделать всё, что бы нашим бойцам было легче всего этого добиться.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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