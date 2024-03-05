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85% жителей Татарстана планируют проголосовать на выборах Президента
Принять участие в предстоящих президентских выборах планируют около 85% жителей Татарстана. Такими данными на пресс-конференции в «Татар-информе» поделилась доктор социологических наук замдиректора по научной деятельности КФУ ИСФНиМК Мария Ефлова.
«Порядка 85% татарстанцев готовы пойти на выборы 15-17 марта», — подчеркнула она.
По словам эксперта, из этого числа 10% еще не определились с тем кандидатом, за которого отдадут свой голос. Среди остальных лидирует действующий глава государства Владимир Путин, второе место занимает кандидат от КПРФ Николай Харитонов, третьев — лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, четвертое — кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Подробнее о процентном соотношении ранее рассказывал «Татар-информ».
Ефлова отметила, что этот опрос проводился до послания Президента России Федеральному Собранию и до формирования окончательного списка кандидатов. «На основании этого, мы прогнозируем рост электоральной поддержки со стороны избирателей республики», — объяснила представитель КФУ.
По данным телефонного опроса ВЦИОМ, о предстоящих выборах оповещены 86% россиян. При этом цифры декларируемой явки по Татарстану оказались выше общероссийских — голосовать здесь готовы 77% опрошенных, заявил директор по работе с органами госвласти Всероссийского центра изучения общественного мнения Кирилл Роднин.
Роднин заверил, что показатели явки вырастут по ходу информационной кампании, то есть ближе к дате проведения выборов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане обходчики обошли 86% квартир избирателей, чтобы рассказать о выборах.
Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До участия в них допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
Подробнее о результатах различных исследований в преддверии выборов – в материале «Татар-информа» «Явка и расклад по кандидатам: о чем говорят соцопросы перед выборами в Татарстане».
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