85% жителей Татарстана планируют проголосовать на выборах Президента

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Принять участие в предстоящих президентских выборах планируют около 85% жителей Татарстана. Такими данными на пресс-конференции в «Татар-информе» поделилась доктор социологических наук замдиректора по научной деятельности КФУ ИСФНиМК Мария Ефлова.

«Порядка 85% татарстанцев готовы пойти на выборы 15-17 марта», — подчеркнула она.

По словам эксперта, из этого числа 10% еще не определились с тем кандидатом, за которого отдадут свой голос. Среди остальных лидирует действующий глава государства Владимир Путин, второе место занимает кандидат от КПРФ Николай Харитонов, третьев — лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, четвертое — кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Подробнее о процентном соотношении ранее рассказывал «Татар-информ».

Ефлова отметила, что этот опрос проводился до послания Президента России Федеральному Собранию и до формирования окончательного списка кандидатов. «На основании этого, мы прогнозируем рост электоральной поддержки со стороны избирателей республики», — объяснила представитель КФУ.

Опрос проводился с 30 января по 13 февраля 2024 года по заказу Лаборатории социологических исследований КФУ Фондом «Общественное мнение — Татарстан» методом поквартирного очного анкетирования. Выборка составила 1,5 тыс. человек по всей территории республики, максимальная величина статистической погрешности не более 2,5%.

По данным телефонного опроса ВЦИОМ, о предстоящих выборах оповещены 86% россиян. При этом цифры декларируемой явки по Татарстану оказались выше общероссийских — голосовать здесь готовы 77% опрошенных, заявил директор по работе с органами госвласти Всероссийского центра изучения общественного мнения Кирилл Роднин.

Исследование проводилось 15 февраля среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Предельная погрешность выборки не превышает 2,5%.

Роднин заверил, что показатели явки вырастут по ходу информационной кампании, то есть ближе к дате проведения выборов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане обходчики обошли 86% квартир избирателей, чтобы рассказать о выборах.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До участия в них допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

Подробнее о результатах различных исследований в преддверии выборов – в материале «Татар-информа» «Явка и расклад по кандидатам: о чем говорят соцопросы перед выборами в Татарстане».