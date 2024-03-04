Явка и расклад по кандидатам: о чем говорят соцопросы перед выборами в Татарстане

По результатам опроса, порядка 85% татарстанцев готовы пойти на выборы 15-17 марта

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Проголосовать придут порядка 85% татарстанцев

О результатах соцопроса фонда «Общественное мнение – Татарстан» рассказала доктор социологических наук, замдиректора по научной деятельности ‎ИСФНиМК КФУ Мария Ефлова.

«По результатам опроса порядка 85% татарстанцев готовы пойти на выборы 15-17 марта. Из них около 80% готовы проголосовать за кандидатуру Владимира Путина, за Николая Харитонова – 5%, за Леонида Слуцкого – 3%, за Владислава Даванкова – 2% и на сегодняшний день порядка 10% еще не определились с выбором», – сообщила спикер.

Опрос проводился с 30 января по 13 февраля 2024 года по заказу Лаборатории социологических исследований КФУ Фондом «Общественное мнение – Татарстан» методом поквартирного очного анкетирования. Выборка составила 1,5 тыс. человек по всей территории республики, максимальная величина статистической погрешности не более 2,5%.

Она подчеркнула, что этот соцопрос среди 1,5 тыс. жителей республики прошел до двух важных событий: послания Президента Федеральному собранию и визита Владимира Путина в Казань. По ее словам, после этого ожидается рост поддержки действующего главы государства.

Мария Ефлова рассказала о результатах соцопроса фонда «Общественное мнение – Татарстан» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Что касается цифр по всей стране, согласно телефонному опросу ВЦИОМ, 86% граждан осведомлены о грядущих выборах, а прийти и проголосовать готовы 77%, добавил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ, член общественного комитета при МЧС России Кирилл Родин.

Всероссийский опрос проводился 2-3 марта среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Предельная погрешность выборки не превышает 2,5 процента.

«Как подсказывает опыт, по мере развития информационной кампании, чем ближе дата выборов, тем больше растет показатель явки. При этом в опросе среди жителей страны мы выяснили, что Владимира Путина планируют поддержать 79% избирателей, на втором месте Николай Харитонов и Владислав Даванков – по 4%, а на третьем Леонид Слуцкий и ответ “приду и испорчу бюллетень” – около 3%, при этом 8% не определились с выбором», – пояснил он.

«Интерес граждан к грядущим выборам заметно сильнее, чем в прошлом избирательном цикле»

При этом даже по числу тех, кто хочет прийти на выборы, видно, что интерес граждан заметно выше, чем в прошлой избирательной кампании Президента России, продолжил Родин.

«Уровень ожидаемой явки на грядущих выборах заметно выше, чем в 2018 году. Я связываю это с тем, что в условиях сильнейшего внешнеполитического давления российское общество имеет тенденцию к консолидации вокруг лидера. По всей стране, согласно нашему соцопросу, порядка 79% граждан поддерживают действующего Президента Владимира Путина», – заявил Кирилл Родин.

Кирилл Родин: «Уровень ожидаемой явки на грядущих выборах заметно выше, чем в 2018 году» Фото: © ултан Исхаков / «Татар-информ»

В дополнение к его словам политолог, генеральный директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов заметил, что также большую роль в росте интереса граждан и планируемой явки на выборы сыграло развитие самой избирательной системы.

«Мы видим, как развивается избирательная система и информирование граждан. Уже появилось дистанционное электронное голосование, ряд регионов его используют в качестве пилотного проекта. За этим будущее, но пока это только тесты. Далее, одним из ключевых изменений стало появление системы “Мобильный избиратель”, когда человек может через сайт Госуслуг выбрать для себя участок для голосования», – пояснил он.

Эксперт особо выделил роль информационной программы «ИнформУИК», в рамках которой члены избирательных комиссий обходят квартиры и рассказывают о грядущих выборах. И еще одним важным фактором в росте потенциальной явки на выборы стало введение трехдневного голосования, что позволит людям подобрать удобный для себя день, чтобы оставить свой голос.

При этом для Татарстана такая картина, как рост динамики числа избирателей на участках нехарактерен, заявила замдиректора по научной деятельности ‎ИСФНиМК КФУ Мария Ефлова

«В Татарстане сложно говорить о росте явки, потому что в республике она традиционно очень высокая была всегда. Если в других субъектах она может сильно разниться, то здесь с 1992 года всегда эти цифры были и так на очень серьезном уровне. Это связано с высоким качеством жизни в регионе, что приводит всегда к высокой политической активности», – рассказала эксперт.

Владимир Кутилов призвал граждан при получении какой-либо информации о выборах из неофициального источника всегда перепроверять ее на сайтах официальных СМИ Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Куда будут бить информационные бомбы недружественного Запада на выборах?

Особое внимание во время выборов должно быть уделено информационной безопасности избирательного процесса, заявил Владимир Кутилов.

«Мы видим три главные информационные линии с фейками. Первая – людей будут пытаться убедить, что все решено и идти голосовать не нужно. Таким образом будут стараться снижать явку. Чтобы сделать это, слова вкладываются в уста известных людей, зачастую с помощью видеомонтажа. Этот прием не получил широкой поддержки общественности, потому что мы получили эффект консолидации общества», – сообщил эксперт.

Второй информационной линией он назвал возможные вбросы про фальсификацию. Во время каждых выборов разоблачается огромное количество таких фейков. Зачастую используются сфабрикованные кадры или вообще с голосования в других странах.

«Третья линия – это “атака” на Президента страны, чтобы попытаться показать, что принятые им решения не идут на благо населения. Однако наши граждане довольно легко понимают, где их обманывают. Фальсификация документов, фотографий и так далее – это все то, с чем мы имеем дело уже сейчас», – развел руками Кутилов.

Он призвал граждан при получении какой-либо информации о выборах из неофициального источника, особенно в соцсетях и мессенджерах, всегда перепроверять ее на сайтах официальных СМИ.

Марсель Гильмеев: «Мы видим, что послание было основано на реальных запросах жителей страны, в нашем случае, Татарстана» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Чего татарстанцы ждут от Президента России?

Еще один соцопрос был проведен АНО «Диалог Регионы» в Татарстане. Граждан спрашивали, какие изменения татарстанцы ждут в пяти сферах жизни: демографии, здравоохранении, культуре, экологии, науке.

«В сфере экологии люди ожидают развитие инфраструктуры для сортировки отходов, очистку водоемов, ликвидацию свалок и озеленение территорий. Что касается науки – это дальнейшее оснащение учебных заведений новейшим оборудованием, создание возможностей для молодых специалистов и поддержка научных работников», – поделился результатами исследования руководитель подразделения АНО «Диалог Регионы» в РТ Марсель Гильмеев.

При этом в сфере культуры были озвучены пожелания о развитии программы «Пушкинская карта» и повышение внимания к культурной жизни на селе. От года семьи татарстанцы ждут продолжения финансовой поддержки семей с детьми и людей старшего возраста, повышение доступности жилья для молодых семей.

«Отмечу, что все эти шаги были отмечены Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Мы видим, что оно было основано на реальных запросах жителей страны, в нашем случае, Татарстана», – добавил Гильмеев.

Напомним, восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).