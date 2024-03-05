Опрос: татарстанцы отдают второе место на выборах Николаю Харитонову

Основная борьба на выборах Президента России развернется за второе место, заявили татарстанские эксперты на тематической пресс-конференции в «Татар-информе».

Результаты социологических исследований, проведенных в последнее время, говорят о том, что второе место по республике может остаться за кандидатом от КПРФ Николаем Харитоновым. Однако безусловным лидером в глазах татарстанцев остается действующий глава государства Владимир Путин. К тому же после послания Федеральному Собранию его рейтинг дополнительно подрос, отмечают эксперты.

Так, по данным соцопроса Фонда «Общественное мнение – Татарстан», который состоялся до оглашения послания, около 80% татарстанцев, которые планируют прийти на выборы, хотят проголосовать за Путина, 5% – за Харитонова, за кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого – 3%, от «Новых людей» Владислава Даванкова – 2%. 10% признались, что пока не могут определиться с выбором.

Опрос проводился с 30 января по 13 февраля 2024 года по заказу Лаборатории социологических исследований КФУ Фондом «Общественное мнение – Татарстан» методом поквартирного очного анкетирования. Выборка составила 1,5 тыс. человек по всей территории республики, максимальная величина статистической погрешности не более 2,5%.

Данные же всероссийского опроса показали несколько иные результаты: Владимира Путина планируют поддержать 79% избирателей, на второе место разделили Николай Харитонов и Владислав Даванков — по 4%, а на четвертом – Леонид Слуцкий (Исследование проводилось 15 февраля среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Предельная погрешность выборки не превышает 2,5%).

Однако, как заметил политический консультант, генеральный директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов, прошедшие после этого события, могут повлиять на предстоящий расклад на голосовании. Это, к примеру, визит Путина в Казань, во время которого глава государства принял участие в открытии «Игр будущего», лично протестировал бомбардировщик Ту-160М, «КАМАЗ», проехал по трассе М12. «Все это нашло позитивное отражение в медийном поле, получило положительную реакцию от жителей. В этой связи мы прогнозируем, результаты и по явке, и по голосованию за действующего президента будут сильно выше 80%», – поделился специалист.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До участия в них допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

Подробнее о данных социологических опросов по явке и шансам кандидатов можно узнать в материале «Татар-информа» «Явка и расклад по кандидатам: о чем говорят соцопросы перед выборами в Татарстане».