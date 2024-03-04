В Татарстане обходчики обошли 86% квартир избирателей, чтобы рассказать о выборах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане с 17 февраля члены участковых избирательных комиссий начали подомовой обход избирателей в рамках информационно-просветительского проекта «ИформУИК». Его цель — информирование о предстоящих выборах Президента России. Обходчики уже обошли более 1,5 млн квартир и домовладений, что составляет 86% от их общего числа в регионе, сообщили «Татар-информу» в ЦИК РТ.

«Избиратели встречают нас доброжелательно, все очень положительно настроены. И к выборам тоже относятся положительно. Большинство говорит, что обязательно примет участие в голосовании», — рассказала председатель участковой избирательной комиссии №2836 Альбина Сафиуллина.

По словам обходчика, к УИК прикреплено 17 домов микрорайона «Салават Купере», в которых проживают около 3 тыс. жителей. «Мы практически обошли всех. Квартиры, где нам не открыли дверь по каким-то уважительным причинам, обходим повторно», — подчеркнула она.

Всего в республике определено около 10 тыс. обходчиков. Каждый из них имеет брендированную белую накидку с символикой выборов Президента России и специальный значок на груди в виде буквы V в цветах российского флага. Кроме того, у них есть информационный буклет, именной бейдж и удостоверение.

Проголосовать на восьмых по счету выборах Президента России можно будет 15, 16 и 17 марта. ЦИК РФ допустила до выборов четырех кандидатов: Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец).