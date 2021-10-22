Шесть регионов России введут нерабочие дни раньше 30 октября из-за коронавируса

Из-за растущей заболеваемости коронавирусом Covid-19 шесть регионов России вводят нерабочие дни с сохранением заработной платы раньше, чем остальные субъекты Федерации.

К числу таких регионов относятся Москва и Пермский край, а также Курская, Московская, Самарская, Новгородская и Нижегородская области.

Накануне, 21 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о введении нерабочих дней с 25 октября по 7 ноября.

ТАСС отмечает, что сегодня стало известно, что власти Нижегородской, Курской, Новгородской областей и Пермского края также приняли решение объявить нерабочими дни с 25 октября по 7 ноября включительно.

Такие меры приняты из-за большого числа выявленных случаев заражения коронавирусом в этих регионах за последние сутки: 749 заболевших в Нижегородской области, 307 — в Курской, 221 — в Новгородской, 625 — в Пермском крае.

Ранее в Москве и Московской области также был объявлен «нерабочий период» с 28 октября по 7 ноября.

Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ о назначении периода с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. При этом российский лидер подчеркнул, что главы регионов могут изменять границы нерабочего периода и вводить дополнительные ограничения.